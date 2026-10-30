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Кабмин утвердил новые правила отчетности для бизнеса по стандартам ЕС

Казна и Политика
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Кабинет Министров утвердил операционный план реализации Стратегии внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию на 2027−2030 годы. Документ предусматривает конкретные мероприятия, сроки их выполнения и ответственных исполнителей для дальнейшего внедрения европейских стандартов отчетности в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Стратегию внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию правительство одобрило в октябре 2024 года. Новый операционный план продолжает ее реализацию и направлен на дальнейшее приближение украинского законодательства к праву Европейского Союза в сфере корпоративной отчетности.

Какие изменения предполагает план на 2027−2030 годы

Одним из ключевых направлений работы на 2027−2030 годы станет формирование нормативной базы для применения предприятиями Европейских стандартов отчетности по устойчивому развитию (ESRS), а также введение единого электронного формата представления такой отчетности.
Операционный план также определяет ключевые мероприятия, в частности:
  • определение порядка представления и обнародования отчетности по устойчивому развитию;
  • усовершенствование требований к аудиторской деятельности для обеспечения качественного предоставления услуг по уверенности в такой отчетности;
  • развитие механизмов контроля качества соответствующих аудиторских услуг;
  • дальнейшая подготовка бизнеса к новым требованиям отчетности.
Европейские стандарты отчетности по устойчивому развитию предполагают раскрытие предприятиями информации об их существенном влиянии на окружающую среду и общество, а также о том, как вопросы устойчивого развития могут влиять на развитие, эффективность и финансовое состояние предприятия.

Как новые требования повлияют на украинский бизнес

Ожидается, что реализация операционного плана будет способствовать приведению законодательства Украины в соответствие с требованиями ЕС, обеспечит пользователям отчетности достоверной и объективной информацией о деятельности предприятий, а также создаст равные условия для выхода украинского бизнеса на международные рынки капитала и привлечению инвестиций.
По материалам:
Finance.ua
БизнесОтчетность
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