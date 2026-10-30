Кабмин утвердил новые правила отчетности для бизнеса по стандартам ЕС

Кабинет Министров утвердил операционный план реализации Стратегии внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию на 2027−2030 годы. Документ предусматривает конкретные мероприятия, сроки их выполнения и ответственных исполнителей для дальнейшего внедрения европейских стандартов отчетности в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Стратегию внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию правительство одобрило в октябре 2024 года. Новый операционный план продолжает ее реализацию и направлен на дальнейшее приближение украинского законодательства к праву Европейского Союза в сфере корпоративной отчетности.

Какие изменения предполагает план на 2027−2030 годы

Одним из ключевых направлений работы на 2027−2030 годы станет формирование нормативной базы для применения предприятиями Европейских стандартов отчетности по устойчивому развитию (ESRS), а также введение единого электронного формата представления такой отчетности.

Операционный план также определяет ключевые мероприятия, в частности:

определение порядка представления и обнародования отчетности по устойчивому развитию;

усовершенствование требований к аудиторской деятельности для обеспечения качественного предоставления услуг по уверенности в такой отчетности;

развитие механизмов контроля качества соответствующих аудиторских услуг;

дальнейшая подготовка бизнеса к новым требованиям отчетности.

Европейские стандарты отчетности по устойчивому развитию предполагают раскрытие предприятиями информации об их существенном влиянии на окружающую среду и общество, а также о том, как вопросы устойчивого развития могут влиять на развитие, эффективность и финансовое состояние предприятия.

Как новые требования повлияют на украинский бизнес