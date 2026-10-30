Сколько налогов уплатил за 9 месяцев бизнес Киевщины

Субъекты хозяйствования Киевской области за январь-сентябрь 2026 перечислили в бюджеты всех уровней 54,2 миллиарда гривен налогов и сборов.

Этот показатель на 25% превышает результаты в прошлом году и является весомым вкладом в финансовую стабильность региона и местных общин.

Информацию об этом предоставили в Киевской областной военной администрации, пишет kyiv1.com

Украинское правительство переходит к максимальной экономии расходов, однако этого недостаточно для покрытия потребностей государственного бюджета на 2027 год.

Среди источников дополнительных поступлений рассматривают изменения в налогообложении. Часть соответствующих инициатив уже принята, другие находятся на рассмотрении парламента или готовятся.

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Недавно президент Зеленский подписал законы о налогах на посылки до 150 евро и отчетности онлайн-платформ.

Принятие этих законов является структурным маяком новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Украина должна была выполнить соответствующие условия до конца марта 2026 года.