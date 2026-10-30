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Сколько налогов уплатил за 9 месяцев бизнес Киевщины

Казна и Политика
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Сколько налогов уплатил за 9 месяцев бизнес Киевщины
Сколько налогов уплатил за 9 месяцев бизнес Киевщины
Субъекты хозяйствования Киевской области за январь-сентябрь 2026 перечислили в бюджеты всех уровней 54,2 миллиарда гривен налогов и сборов.
Этот показатель на 25% превышает результаты в прошлом году и является весомым вкладом в финансовую стабильность региона и местных общин.
Информацию об этом предоставили в Киевской областной военной администрации, пишет kyiv1.com.
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Украинское правительство переходит к максимальной экономии расходов, однако этого недостаточно для покрытия потребностей государственного бюджета на 2027 год.
Среди источников дополнительных поступлений рассматривают изменения в налогообложении. Часть соответствующих инициатив уже принята, другие находятся на рассмотрении парламента или готовятся.
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Недавно президент Зеленский подписал законы о налогах на посылки до 150 евро и отчетности онлайн-платформ.
Принятие этих законов является структурным маяком новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Украина должна была выполнить соответствующие условия до конца марта 2026 года.
Кроме того, законы об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро (№ 16051−1 и № 15460) и автоматический обмен информацией о доходах на цифровых платформах (№ 15111-д) являются условием получения Украиной первого транша кредитной помощи от ЕС Ukraine Support Loan (USL).
По материалам:
Finance.ua
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