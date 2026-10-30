Сколько налогов уплатил за 9 месяцев бизнес Киевщины

Недавно президент Зеленский подписал законы о налогах на посылки до 150 евро и отчетности онлайн-платформ.
Принятие этих законов является структурным маяком новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Украина должна была выполнить соответствующие условия до конца марта 2026 года.
Кроме того, законы об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро (№ 16051−1 и № 15460) и автоматический обмен информацией о доходах на цифровых платформах (№ 15111-д) являются условием получения Украиной первого транша кредитной помощи от ЕС Ukraine Support Loan (USL).