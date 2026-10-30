0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и МВФ готовятся к двум пересмотрам программы

Казна и Политика
97
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
МВФ оценит экономические перспективы Украины
МВФ оценит экономические перспективы Украины
Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели должна начать переговоры с украинскими властями по объединенному второму и третьему пересмотрам программы расширенного финансирования EFF. В ходе обсуждения стороны оценят выполнение обязательств Украины и потребности государства в финансировании.
Об этом сообщила представитель МВФ Джулия Козак во время брифинга, передает агентство «Интерфакс-Украина».
«Миссия оценит последние экономические события, прогресс в выполнении обязательств по экономической политике, а также наличие гарантий финансирования, необходимых для достижения целей программы», — заявила Козак.
Читайте также
В рамках этих дискуссий команда также будет обсуждать с властями экономические перспективы — особенно с учетом усиления интенсивности российских атак.
«Речь идет, в частности, о прогнозах роста, инфляции и общих макроэкономических показателях, которые подготовит наша команда. Конечно, также будет обсуждаться план фискальной политики на 2027 год и, что важно, потребности в финансировании… Мы предоставим дополнительную информацию после того, как эти дискуссии состоятся», — уточнила спикер МВФ.
Место для вашей рекламы

Какие средства Украина уже получила по программе МВФ

Новая четырехлетняя программа EFF для Украины объемом $8,1 млрд была утверждена в конце февраля 2026 года. Она является частью общего внешнего финансирования в 2026—2029 гг. в объеме $136,5 млрд по базовому сценарию.
В июле МВФ завершил первый пересмотр программы и выделил второй транш около $690 млн, что доказало общий объем полученного финансирования по новой программе до $2,2 млрд.
Читайте также
В то же время были зафиксированы нарушения сроков выполнения части structural маяков программы. Обновленная по результатам первого пересмотра программа EFF пополнилась восьмью structural маяками, семь из которых — фискальные.
В начале октября Козак сообщила, что МВФ нацелен вынести объединенный второй и третий пересмотр программы EFF для Украины на рассмотрение совета исполнительных директоров до декабря этого года, что в случае положительного решения привело бы к выделению Украине около $1,65 млрд.
После этого украинская делегация обсуждала программу с Фондом во время ежегодного собрания МВФ и Группы Всемирного банка 12−18 октября в Бангкоке.

Украине нужно подтвердить источники финансирования бюджета на 2027 год

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее отмечал, что к ожидаемому визиту миссии МВФ в ноябре желательно получить подтверждение всех источников $52,6 млрд внешнего финансирования государственного бюджета в 2027 году, в то время как около $32,6 млрд из этой суммы еще нуждаются в дополнительном подтверждении.
По его словам, в Киеве рассчитывают на выполнение Европейским Союзом обязательства по покрытию двух третей потребности Украины во внешнем финансировании и в следующем году, что означало бы увеличение подтвержденного финансирования еще примерно на $17,5 млрд.
Что касается остатка примерно в $15 млрд, то, как уточнил министр, существует ряд источников его покрытия: двустороннее финансирование и гарантии, программы с международными финансовыми организациями.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
МВФБюджет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems