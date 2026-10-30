Украина и МВФ готовятся к двум пересмотрам программы

Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели должна начать переговоры с украинскими властями по объединенному второму и третьему пересмотрам программы расширенного финансирования EFF. В ходе обсуждения стороны оценят выполнение обязательств Украины и потребности государства в финансировании.

Об этом сообщила представитель МВФ Джулия Козак во время брифинга, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Миссия оценит последние экономические события, прогресс в выполнении обязательств по экономической политике, а также наличие гарантий финансирования, необходимых для достижения целей программы», — заявила Козак.

В рамках этих дискуссий команда также будет обсуждать с властями экономические перспективы — особенно с учетом усиления интенсивности российских атак.

«Речь идет, в частности, о прогнозах роста, инфляции и общих макроэкономических показателях, которые подготовит наша команда. Конечно, также будет обсуждаться план фискальной политики на 2027 год и, что важно, потребности в финансировании… Мы предоставим дополнительную информацию после того, как эти дискуссии состоятся», — уточнила спикер МВФ.

Какие средства Украина уже получила по программе МВФ

Новая четырехлетняя программа EFF для Украины объемом $8,1 млрд была утверждена в конце февраля 2026 года. Она является частью общего внешнего финансирования в 2026—2029 гг. в объеме $136,5 млрд по базовому сценарию.

В июле МВФ завершил первый пересмотр программы и выделил второй транш около $690 млн, что доказало общий объем полученного финансирования по новой программе до $2,2 млрд.

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В то же время были зафиксированы нарушения сроков выполнения части structural маяков программы. Обновленная по результатам первого пересмотра программа EFF пополнилась восьмью structural маяками, семь из которых — фискальные.

В начале октября Козак сообщила, что МВФ нацелен вынести объединенный второй и третий пересмотр программы EFF для Украины на рассмотрение совета исполнительных директоров до декабря этого года, что в случае положительного решения привело бы к выделению Украине около $1,65 млрд.

После этого украинская делегация обсуждала программу с Фондом во время ежегодного собрания МВФ и Группы Всемирного банка 12−18 октября в Бангкоке.

Украине нужно подтвердить источники финансирования бюджета на 2027 год

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее отмечал, что к ожидаемому визиту миссии МВФ в ноябре желательно получить подтверждение всех источников $52,6 млрд внешнего финансирования государственного бюджета в 2027 году, в то время как около $32,6 млрд из этой суммы еще нуждаются в дополнительном подтверждении.

По его словам, в Киеве рассчитывают на выполнение Европейским Союзом обязательства по покрытию двух третей потребности Украины во внешнем финансировании и в следующем году, что означало бы увеличение подтвержденного финансирования еще примерно на $17,5 млрд.