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В Киеве строят шесть резервных котельных для отопления

Казна и Политика
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В Киеве строят шесть резервных котельных для отопления
В Киеве строят шесть резервных котельных для отопления
В Украине идет подготовка общин к зимнему периоду. Общая готовность жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры составляет 98,6%. Отдельное внимание уделяется резервному теплоснабжению Киева, бесперебойному водоснабжению и готовности аварийных служб к последствиям российских атак.
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Участники заседания рассмотрели состояние подготовки общин к холодам, готовность коммунальных и аварийных служб, а также наличие запасов горючего и оборудования для проведения аварийных ремонтов.
«В условиях постоянных российских атак каждая община должна иметь подготовленные команды, необходимые резервы и четкий порядок действий, чтобы сохранить для людей тепло, воду и доступ к жизненно необходимым услугам», — подчеркнул Калашник.

В Киеве строят шесть резервных котельных

Отдельным вопросом стало резервное теплоснабжение столицы. Агентство восстановления строит в Киеве шесть резервных котельных, которые должны помочь обеспечить горожан теплом в случае повреждения основных источников теплогенерации.
В ходе заседания определили дальнейшие шаги по использованию этих объектов в чрезвычайных ситуациях. Среди них:
  • техническое обследование;
  • подготовка подключений к сетям;
  • обучение персонала;
  • урегулирование порядка эксплуатации котельных.

Водоканалы готовят к возможным авариям

Еще одним приоритетом остается бесперебойное водоснабжение и обеспечение населения качественной питьевой водой.
При загрязнении источников воды или повреждении инфраструктуры водоканалы должны быть готовы усилить ее очистку. Для этого нужно сформировать запасы реагентов, обеспечить лабораторный контроль и резервное питание, а также отработать схемы аварийного водоснабжения общин.
Участники заседания также заслушали доклад Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о работе системы гражданской защиты. Отдельное внимание было уделено усилению контроля за выполнением предыдущих решений комиссии.
По материалам:
Finance.ua
Киев
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