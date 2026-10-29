ГНС запустила сервис для анализа доходов плательщиков единого налога третьей группы

Государственная налоговая служба Украины запустила новый аналитический дашборд «Единый налог третьей группы». Инструмент позволяет анализировать количество налогоплательщиков и задекларированные ими доходы в Украине, отдельных областях и по видам экономической деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Какие данные можно просмотреть в дашборде

Новый инструмент включает данные за 2024−2026 годы. С его помощью можно исследовать:

количество плательщиков единого налога третьей группы;

суммы задекларированного объема дохода плательщиками единого налога третьей группы;

распределение по классификатору вида экономической деятельности;

распределение показателей по юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям.

Пользователи могут сравнивать показатели по отчетным периодам и годам, отслеживать их динамику, а также анализировать данные в региональном и отраслевом разрезах.

Четыре раздела дашборда

Дашборд содержит четыре страницы, каждая из которых помогает исследовать данные по определенному ракурсу.

«Аналитика» — основные итоговые показатели общего количества плательщиков единого налога третьей группы, их распределение по ставкам налогообложения и задекларированному объему доходов.

«Динамика» — изменения показателей во времени. Страница позволяет сравнивать задекларированные доходы за отчетные периоды (I квартал, полугодие, три квартала и год), а также анализировать количество плательщиков.

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Таблица — детализированные данные по областям и видам экономической деятельности, в частности количество плательщиков третьей группы, их распределение по ставкам налогообложения и объемы задекларированных доходов.

«Карта» — визуализация географического распределения показателей по Украине, позволяющая сравнивать регионы по сумме задекларированного объема дохода.

Для удобства работы предусмотрены фильтры, с помощью которых можно выбрать отчетный год, область, категорию предприятия или вид экономической деятельности.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что плательщикам НДС могут упростить подготовку налоговой отчетности, а порог для проверок из-за возмещения НДС повысить в 10 раз. Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 16037-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость». Документ был доработан на основе правительственного законопроекта № 16037.