ГНС запустила сервис для анализа доходов плательщиков единого налога третьей группы

Государственная налоговая служба Украины запустила новый аналитический дашборд «Единый налог третьей группы». Инструмент позволяет анализировать количество налогоплательщиков и задекларированные ими доходы в Украине, отдельных областях и по видам экономической деятельности.
«Аналитика» — основные итоговые показатели общего количества плательщиков единого налога третьей группы, их распределение по ставкам налогообложения и задекларированному объему доходов.
«Динамика» — изменения показателей во времени. Страница позволяет сравнивать задекларированные доходы за отчетные периоды (I квартал, полугодие, три квартала и год), а также анализировать количество плательщиков.
Таблица — детализированные данные по областям и видам экономической деятельности, в частности количество плательщиков третьей группы, их распределение по ставкам налогообложения и объемы задекларированных доходов.
«Карта» — визуализация географического распределения показателей по Украине, позволяющая сравнивать регионы по сумме задекларированного объема дохода.
Для удобства работы предусмотрены фильтры, с помощью которых можно выбрать отчетный год, область, категорию предприятия или вид экономической деятельности.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что плательщикам НДС могут упростить подготовку налоговой отчетности, а порог для проверок из-за возмещения НДС повысить в 10 раз. Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 16037-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость». Документ был доработан на основе правительственного законопроекта № 16037.
Также мы писали, что Государственная налоговая служба Украины подготовила практическое руководство для украинских и иностранных инвесторов, которые уже ведут бизнес в Украине или только планируют выйти на украинский рынок. «Налоговый справочник инвестора» содержит основную информацию о налоговой системе Украины.