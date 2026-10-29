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ГНС запустила сервис для анализа доходов плательщиков единого налога третьей группы

Казна и Политика
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Аналитический дашборд "Единый налог третьей группы"
Аналитический дашборд "Единый налог третьей группы"
Государственная налоговая служба Украины запустила новый аналитический дашборд «Единый налог третьей группы». Инструмент позволяет анализировать количество налогоплательщиков и задекларированные ими доходы в Украине, отдельных областях и по видам экономической деятельности.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Какие данные можно просмотреть в дашборде

Новый инструмент включает данные за 2024−2026 годы. С его помощью можно исследовать:
  • количество плательщиков единого налога третьей группы;
  • суммы задекларированного объема дохода плательщиками единого налога третьей группы;
  • распределение по классификатору вида экономической деятельности;
  • распределение показателей по юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям.
Пользователи могут сравнивать показатели по отчетным периодам и годам, отслеживать их динамику, а также анализировать данные в региональном и отраслевом разрезах.

Четыре раздела дашборда

Дашборд содержит четыре страницы, каждая из которых помогает исследовать данные по определенному ракурсу.
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«Аналитика» — основные итоговые показатели общего количества плательщиков единого налога третьей группы, их распределение по ставкам налогообложения и задекларированному объему доходов.
«Динамика» — изменения показателей во времени. Страница позволяет сравнивать задекларированные доходы за отчетные периоды (I квартал, полугодие, три квартала и год), а также анализировать количество плательщиков.
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Таблица — детализированные данные по областям и видам экономической деятельности, в частности количество плательщиков третьей группы, их распределение по ставкам налогообложения и объемы задекларированных доходов.
«Карта» — визуализация географического распределения показателей по Украине, позволяющая сравнивать регионы по сумме задекларированного объема дохода.
ГНС запустила сервис для анализа доходов плательщиков единого налога третьей группы
Для удобства работы предусмотрены фильтры, с помощью которых можно выбрать отчетный год, область, категорию предприятия или вид экономической деятельности.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что плательщикам НДС могут упростить подготовку налоговой отчетности, а порог для проверок из-за возмещения НДС повысить в 10 раз. Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 16037-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость». Документ был доработан на основе правительственного законопроекта № 16037.
Также мы писали, что Государственная налоговая служба Украины подготовила практическое руководство для украинских и иностранных инвесторов, которые уже ведут бизнес в Украине или только планируют выйти на украинский рынок. «Налоговый справочник инвестора» содержит основную информацию о налоговой системе Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГНСФЛПЕдиный налог
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