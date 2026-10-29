Последствия последних атак рф: ущерб достигает почти 8 миллиардов долларов

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Руководители правительств Украины и Эстонии согласовали общее видение URC-2027, которое должно консолидировать поддержку партнеров в условиях вызовов этой зимой.

Об этом в телеграмме сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Согласовали общий подход и видение Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в январе в Таллинне. Принимая во внимание ситуацию и вызовы этой зимы, считаем важным, чтобы URC-2027 уделила особое внимание вопросам устойчивости Украины», — говорится в сообщении.