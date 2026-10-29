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Последствия последних атак рф: ущерб достигает почти 8 миллиардов долларов

Казна и Политика
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Курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться в пределах определенного диапазона
Курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться в пределах определенного диапазона
Руководители правительств Украины и Эстонии согласовали общее видение URC-2027, которое должно консолидировать поддержку партнеров в условиях вызовов этой зимой.
Об этом в телеграмме сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«Провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Согласовали общий подход и видение Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в январе в Таллинне. Принимая во внимание ситуацию и вызовы этой зимы, считаем важным, чтобы URC-2027 уделила особое внимание вопросам устойчивости Украины», — говорится в сообщении.
Корецкий проинформировал коллегу о последствиях ежедневных российских ударов по энергетике, экономике, связи и критической инфраструктуре. Ущерб от атак составляет почти $8 млрд, а государство недополучает налоговые поступления. Поэтому конференция должна дать конкретный результат: практическая помощь и консолидированная поддержка партнеров уже сейчас.
По материалам:
Finance.ua
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