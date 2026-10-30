Кто должен финансировать установку мобильных укрытий

Ответственность за установку мобильных укрытий и инвестирование в них должны нести военные и городские администрации, а также территориальные общины.

Об этом заявил Премьер-министр Сергей Корецкий 30 октября во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

В то же время, предприниматели могут частично приобщаться к обустройству таких защитных сооружений.

«По мобильным укрытиям — это общая задача и ответственность военных администраций, городских администраций, региональных общин, которые должны ставить, инвестировать в эти укрытия», — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что бизнес может участвовать в установке мобильных укрытий, частично приобщаясь к этому процессу.

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Напомним, что для предприятий вопрос обустройства укрытий приобрел особую актуальность после введения новых правил работы во время «желтого» уровня воздушной тревоги.

до 4 декабря подготовить предприятия к работе по новым требованиям безопасности. Ранее мы писали , что для работы при желтом уровне угрозы предприятия должны обустроить укрытие. Министерство экономики и окружающей среды напомнило бизнесу о необходимостиподготовить предприятия к работе по новым требованиям безопасности.

Так, с 4 сентября 2026 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 1092, которое определяет порядок работы субъектов хозяйствования в случае объявления желтого уровня угрозы.