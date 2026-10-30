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Кто должен финансировать установку мобильных укрытий

Казна и Политика
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Кто должен финансировать установку мобильных укрытий
Кто должен финансировать установку мобильных укрытий
Ответственность за установку мобильных укрытий и инвестирование в них должны нести военные и городские администрации, а также территориальные общины.
Об этом заявил Премьер-министр Сергей Корецкий 30 октября во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
В то же время, предприниматели могут частично приобщаться к обустройству таких защитных сооружений.
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«По мобильным укрытиям — это общая задача и ответственность военных администраций, городских администраций, региональных общин, которые должны ставить, инвестировать в эти укрытия», — отметил глава правительства.
Он подчеркнул, что бизнес может участвовать в установке мобильных укрытий, частично приобщаясь к этому процессу.
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Напомним, что для предприятий вопрос обустройства укрытий приобрел особую актуальность после введения новых правил работы во время «желтого» уровня воздушной тревоги.
Ранее мы писали, что для работы при желтом уровне угрозы предприятия должны обустроить укрытие. Министерство экономики и окружающей среды напомнило бизнесу о необходимости до 4 декабря подготовить предприятия к работе по новым требованиям безопасности.
Так, с 4 сентября 2026 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 1092, которое определяет порядок работы субъектов хозяйствования в случае объявления желтого уровня угрозы.
При этом бизнес не обязательно должен строить отдельное укрытие. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1128, в предусмотренных законодательством случаях предприятие может обустроить безопасное пространство непосредственно у здания. Малому и среднему бизнесу это поможет быстрее адаптировать помещение к новым требованиям без необходимости оборудовать полноценное защитное сооружение.
По материалам:
Finance.ua
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