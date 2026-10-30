Корецкий заверил, что средств для Сил обороны хватит в полном объеме

Финансирование сил обороны обеспечено в полном объеме. Рисков недостатка средств на нужды войска нет.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Денег хватит в полной мере для сил обороны. Это основной фокус и все для этого осуществляется», — сказал Корецкий.

Он добавил, что угроз выплатам на армию нет: «Я гарантирую, что мы выплатим все расходы».

Правительство завершило платежи за сентябрь

Премьер отметил, что был временный разрыв ликвидности, из-за чего прекратили часть региональных платежей.

«За сентябрь уже в полной мере платежи проведены. Через несколько дней мы завершим, дозакроем октябрьские платежи. Выровняли все, как и обещали», — добавил он.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров совместно с народными депутатами и руководством правоохранительных органов определил первоочередные шаги по сокращению теневого сектора экономики.