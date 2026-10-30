Корецкий заверил, что средств для Сил обороны хватит в полном объеме
Финансирование сил обороны обеспечено в полном объеме. Рисков недостатка средств на нужды войска нет.
Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«Денег хватит в полной мере для сил обороны. Это основной фокус и все для этого осуществляется», — сказал Корецкий.
Он добавил, что угроз выплатам на армию нет: «Я гарантирую, что мы выплатим все расходы».
Правительство завершило платежи за сентябрь
Премьер отметил, что был временный разрыв ликвидности, из-за чего прекратили часть региональных платежей.
«За сентябрь уже в полной мере платежи проведены. Через несколько дней мы завершим, дозакроем октябрьские платежи. Выровняли все, как и обещали», — добавил он.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров совместно с народными депутатами и руководством правоохранительных органов определил первоочередные шаги по сокращению теневого сектора экономики.
Объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается более чем в 1 трлн грн, что создает неравные условия для конкуренции, в частности в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли. Среди ключевых проблем экономики: контрабанда, зарплаты в конвертах и манипуляции по НДС из-за дробления крупного бизнеса на сети ФЛП.
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