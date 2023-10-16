В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин — озвучены цифры — Finance.ua
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В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин — озвучены цифры

Личные финансы
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В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин — озвучены цифры
В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин — озвучены цифры
Правительство планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда с 18,6 до 13,6%.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«Правительство разработало и утвердило Стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда и уже начало ее реализовывать. В планах чиновников к 2030 году сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%», — заявила первый вице-премьер министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Министерство экономики разработало Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года и представило ее в мае этого года. 15 сентября Правительство приняло стратегию и утвердило операционный план мер по ее реализации на 2023−2025 годы.
Планируется достичь трех ключевых целей:
  • усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;
  • способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола;
  • создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.
«После победы Украина должна стать страной без барьеров и без предубеждений. Мы должны построить ее именно такой: инновационной, направленной на человека и его потребности, открытой к разнообразию. Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда — лишь один из инструментов перехода общества на новые стандарты. Равенство возможностей — это гарантия гармоничного развития государства и общества», — отметила Свириденко.
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По ее словам, с мая Министерство экономики уже начало реализовывать эту стратегию и достигло первых результатов:
  • Министерство экономики подготовило проект Трудового кодекса;
  • партнеры — UN Women Ukraine — вскоре начнут всеукраинскую коммуникационную компанию;
  • Правительство подало заявку на присоединение к рекомендации Совета ОЭСР по обеспечению гендерного равенства в сферах образования, занятости и предпринимательства;
  • Министерство экономики реализует грантовую программу єРобота, которая способствует привлечению женщин, в том числе жен ветеранов, к развитию предпринимательства. Большинство победителей по программе составляют женщины.

Справка Finance.ua:

  • 15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года
  • в августе 2023 года сообщалось, что за последние 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%;
  • в сентябре средняя зарплата в Украине не изменилась и составляет 17 500 грн. Несмотря на все вызовы, рынок труда ежемесячно предлагает соискателям все больше вакансий.
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По материалам:
Finance.ua
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