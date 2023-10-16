В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин — озвучены цифры Сегодня 13:02 — Личные финансы

В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин — озвучены цифры

Правительство планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда с 18,6 до 13,6%.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«Правительство разработало и утвердило Стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда и уже начало ее реализовывать. В планах чиновников к 2030 году сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%», — заявила первый вице-премьер министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Министерство экономики разработало Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года и представило ее в мае этого года. 15 сентября Правительство приняло стратегию и утвердило операционный план мер по ее реализации на 2023−2025 годы.

Планируется достичь трех ключевых целей:

усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;

способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола;

создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

«После победы Украина должна стать страной без барьеров и без предубеждений. Мы должны построить ее именно такой: инновационной, направленной на человека и его потребности, открытой к разнообразию. Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда — лишь один из инструментов перехода общества на новые стандарты. Равенство возможностей — это гарантия гармоничного развития государства и общества», — отметила Свириденко.

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По ее словам, с мая Министерство экономики уже начало реализовывать эту стратегию и достигло первых результатов:

Министерство экономики подготовило проект Трудового кодекса;

партнеры — UN Women Ukraine — вскоре начнут всеукраинскую коммуникационную компанию;

Правительство подало заявку на присоединение к рекомендации Совета ОЭСР по обеспечению гендерного равенства в сферах образования, занятости и предпринимательства;

Министерство экономики реализует грантовую программу єРобота, которая способствует привлечению женщин, в том числе жен ветеранов, к развитию предпринимательства. Большинство победителей по программе составляют женщины.

Справка Finance.ua:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года

в августе 2023 года сообщалось, что за последние 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%;



в сентябре средняя зарплата в Украине не изменилась и составляет 17 500 грн. Несмотря на все вызовы, рынок труда ежемесячно предлагает соискателям все больше вакансий.



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