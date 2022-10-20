В Украине сокращается разрыв в оплате труда мужчин и женщин — Finance.ua
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В Украине сокращается разрыв в оплате труда мужчин и женщин

Личные финансы
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В Украине сокращается разрыв в оплате труда мужчин и женщин
В Украине сокращается разрыв в оплате труда мужчин и женщин
В Украине в последние два года наблюдается сокращение разрыва в оплате труда женщин и мужчин.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, правительство уже достигло определенных успехов в уменьшении гендерного разрыва в оплате труда в Украине и в ближайшее время завершит разработку Национальной стратегии по этому вопросу и плану ее реализации.
«Минэкономики разрабатывает проект Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда, а также план мероприятий по ее реализации, которые должны быть утверждены в декабре текущего года. Кроме того, уже принят ряд решений, способствующих выполнению этой задачи. В частности, Минэкономики подготовило новую редакцию закона „О труде“, которая обеспечит построение трудовых отношений на принципах равной оплаты за труд равной ценности и недопущение какой-либо дискриминации», — сообщила Бережная.
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Также с целью обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком и совмещения ими трудовых и семейных обязанностей было реформировано законодательство в сфере социальных отпусков, связанных с рождением ребенка и уходом за ним. В результате чего ожидается увеличение доли мужчин, пользующихся отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
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При этом установлен новый вид социального отпуска — отпуск при рождении ребенка, предоставляемый, в частности, мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.
Заместитель министра экономики также обратила внимание, что несмотря на высокий уровень гендерного разрыва в оплате труда в Украине по сравнению с уровнем в большинстве стран ЕС и других развитых стран мира, динамика его сокращения положительная. В частности, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине в последние два года демонстрирует тенденцию к сокращению (2020 год — 20,4%; 2021 год — 18,6%). А за последние 5 лет он сократился на 7,4% — с 26% в 2015 году до 18,6% в 2021-м.

Справка Finance.ua:

  • как показали результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», в сентябре 2022 года больше всего потерявших работу среди жителей востока, женщин, беднейших, а также внутренне перемещенных лиц;
  • финансовые сложности для большинства граждан — это относительно новое явление. 44% мужчин и женщин отметили, что их финансовое положение ухудшилось с начала войны, но им стало не хватать денег до зарплаты.
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По материалам:
Finance.ua
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