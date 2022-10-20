В Украине сокращается разрыв в оплате труда мужчин и женщин — Finance.ua

В Украине сокращается разрыв в оплате труда мужчин и женщин Сегодня 11:01 — Личные финансы

В Украине сокращается разрыв в оплате труда мужчин и женщин

В Украине в последние два года наблюдается сокращение разрыва в оплате труда женщин и мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, правительство уже достигло определенных успехов в уменьшении гендерного разрыва в оплате труда в Украине и в ближайшее время завершит разработку Национальной стратегии по этому вопросу и плану ее реализации.

«Минэкономики разрабатывает проект Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда, а также план мероприятий по ее реализации, которые должны быть утверждены в декабре текущего года. Кроме того, уже принят ряд решений, способствующих выполнению этой задачи. В частности, Минэкономики подготовило новую редакцию закона „О труде“, которая обеспечит построение трудовых отношений на принципах равной оплаты за труд равной ценности и недопущение какой-либо дискриминации», — сообщила Бережная.

Также с целью обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком и совмещения ими трудовых и семейных обязанностей было реформировано законодательство в сфере социальных отпусков, связанных с рождением ребенка и уходом за ним. В результате чего ожидается увеличение доли мужчин, пользующихся отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

При этом установлен новый вид социального отпуска — отпуск при рождении ребенка, предоставляемый, в частности, мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Заместитель министра экономики также обратила внимание, что несмотря на высокий уровень гендерного разрыва в оплате труда в Украине по сравнению с уровнем в большинстве стран ЕС и других развитых стран мира, динамика его сокращения положительная. В частности, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине в последние два года демонстрирует тенденцию к сокращению (2020 год — 20,4%; 2021 год — 18,6%). А за последние 5 лет он сократился на 7,4% — с 26% в 2015 году до 18,6% в 2021-м.

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