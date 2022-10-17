Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз — Всемирный банк — Finance.ua
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Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз — Всемирный банк

Личные финансы
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Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз — Всемирный банк
Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз — Всемирный банк
Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи оценивает рост уровня бедности в Украине в десятикратном размере, а удары по критической инфраструктуре только усугубляют экономическую ситуацию.
Об этом он рассказал в интервью Reuters.
По его словам, 25% населения будут жить в бедности до конца года по сравнению с чуть более 2% до войны, а к концу следующего года эта цифра может возрасти до 55%.
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Банерджи добавляет, что зимний период может стать особенно трудным для украинцев. Разрушенные дома и отсутствующая критическая инфраструктура могут повлечь за собой еще одну волну внутренней миграции на зимний период.
Президент Украины на этой неделе сказал международным донорам, что Украине нужно около 55 млрд долларов США — 38 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета в следующем году, и еще 17 млрд долларов США, чтобы начать восстановление критической инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.
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Банерджи также отметил, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума, теперь средства идут только на финансирование зарплат и пенсий, военные расходы и обслуживание внутреннего долга.
Если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, что явно повлияет на уровень инфляции, либо еще больше сокращать социальные расходы, сказал он.
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По материалам:
Економічна Правда
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