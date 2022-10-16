На что больше всего изменились цены за год в Украине — Finance.ua

На что больше всего изменились цены за год в Украине Сегодня 08:31 — Личные финансы

В Украине годовая инфляция составила 24,6% в сентябре 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Также он назвал сферы, в которых наиболее ощутимы подорожания.

Пять постоянных категорий:

Транспорт: +41,1%.

Продукты питания: 31,7%.

Бытовая техника: 24,4%.

Алкоголь и табачные изделия: 21,2%.

Рестораны и отели: +19,2%.

Другие категории товаров и услуг, которые подорожали в Украине по сравнению с прошлым месяцем:

Здравоохранение: 18,6%.

Отдых и культура: +15,5% (на 2 позиции выше, чем в августе).

Связь: +13,7% (на 1 позицию выше).

Образование: +9,9% (на 2 позиции ниже).

Услуги ЖКХ: 4,3%.

Одежда и обувь: 0,1%.

Что касается последней категории, то, как отметил нардеп, она впервые с начала войны продемонстрировала рост цен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.