На что больше всего изменились цены за год в Украине — Finance.ua
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На что больше всего изменились цены за год в Украине

Личные финансы
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В Украине годовая инфляция составила 24,6% в сентябре 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Также он назвал сферы, в которых наиболее ощутимы подорожания.
Пять постоянных категорий:
  • Транспорт: +41,1%.
  • Продукты питания: 31,7%.
  • Бытовая техника: 24,4%.
  • Алкоголь и табачные изделия: 21,2%.
  • Рестораны и отели: +19,2%.
Другие категории товаров и услуг, которые подорожали в Украине по сравнению с прошлым месяцем:
  • Здравоохранение: 18,6%.
  • Отдых и культура: +15,5% (на 2 позиции выше, чем в августе).
  • Связь: +13,7% (на 1 позицию выше).
  • Образование: +9,9% (на 2 позиции ниже).
  • Услуги ЖКХ: 4,3%.
  • Одежда и обувь: 0,1%.
Что касается последней категории, то, как отметил нардеп, она впервые с начала войны продемонстрировала рост цен.

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По материалам:
realist.online
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