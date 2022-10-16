На что больше всего изменились цены за год в Украине — Finance.ua

На что больше всего изменились цены за год в Украине
В Украине годовая инфляция составила 24,6% в сентябре 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Также он назвал сферы, в которых наиболее ощутимы подорожания.
Пять постоянных категорий:
- Транспорт: +41,1%.
- Продукты питания: 31,7%.
- Бытовая техника: 24,4%.
- Алкоголь и табачные изделия: 21,2%.
- Рестораны и отели: +19,2%.
Другие категории товаров и услуг, которые подорожали в Украине по сравнению с прошлым месяцем:
- Здравоохранение: 18,6%.
- Отдых и культура: +15,5% (на 2 позиции выше, чем в августе).
- Связь: +13,7% (на 1 позицию выше).
- Образование: +9,9% (на 2 позиции ниже).
- Услуги ЖКХ: 4,3%.
- Одежда и обувь: 0,1%.
Что касается последней категории, то, как отметил нардеп, она впервые с начала войны продемонстрировала рост цен.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью