Достаточно ли женщин в IT-сфере, чтобы заменить мужчин в случае усиления мобилизации — Finance.ua

Достаточно ли женщин в IT-сфере, чтобы заменить мужчин в случае усиления мобилизации Сегодня 18:21 — Личные финансы

Более двух третей работников в IT-секторе — мужчины. В случае усиления мобилизации достаточно ли женских кадров в этой сфере, чтобы заменить мужчин?

Об этом пишет The Village.

В крупнейшей по выручке компании SoftServe количество специалистов мужского пола составляет 63% из 8000 работников. Мужчины преобладают и в других компаниях: 75% в GlobalLogic, 72% в Intellias и 66% в Infopulse.

По данным издания Dou, на конец января в Украине забронировано от мобилизации 3498 IT-специалистов. Это менее 1% от занятых по всей индустрии, которую ассоциация IT Ukraine в декабре 2023 года оценивала почти в 363 000 специалистов.

Основательница Mate Academy Анна Апостол сообщает, что сейчас наблюдается увеличение спроса на специалистов женского пола в IT. В последнее десятилетие количество женщин в этой сфере увеличилось с 7% до 23%, однако темпы роста приостанавливает полномасштабная война. Например, в 2021 году SoftServe привлекла 1570 специалисток, а в 2023 году количество женщин в компании упало почти в двенадцать раз, до 135 специалистов.

Более того, половина айтишников — разработчики, и из них только 8% женщины. Больше женщин среди тестировщиков и менеджеров, в HR и рекрутинге.



«Найти замену мидл- и джуниор-специалистам — реально. Однако за мужчин-специалистов уровня сеньор компании будут бороться до последнего, чтобы их не мобилизовали», — комментирует изданию анонимный топ-менеджер одной из сервисных компаний.

HR-директор Luxoft Украина Елена Самборская считает, что IT-компании не смогут закрыть потенциальный дефицит специалистов в случае мобилизации мужчин. Она резюмирует, что иностранные заказчики, с которыми работают айтишники, «настроены оптимистично и не имеют паники из-за мобилизации».

Напомним, 30 января в Верховную Раду подали обновленный законопроект о мобилизации. Документом предлагается изменить порядок ее проведения, в частности, планируется создать электронный кабинет, который будет использоваться ТЦК для отправки электронных повесток.

The Village Україна По материалам:

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