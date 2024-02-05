Мобилизация должна охватывать прежде всего теневую часть экономики, — эксперт Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Мобилизация должна быть оптимизирована таким образом, чтобы охватывать не только «белые» сегменты украинской экономики, но прежде всего теневую часть, ведь именно там сосредоточены работники, которые получают зарплату в конвертах и ​​не платят налоги.

Об этом сообщает руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

«Давайте поразмышляем так. Силам обороны нужны дополнительные люди, и сейчас идет работа над тем, чтобы изменить саму систему и оптимизировать систему мобилизации. Но, если будет решена проблема тех нескольких миллионов людей, которые сейчас непонятно где, это даст возможность определенным образом по- новому посмотреть на бронирование на предприятиях. Потому что эти несколько миллионов заняты в теневой экономике», — пояснил Головко.

По его словам, люди, работающие в «тени», платят минимальные налоги, а иногда и вовсе обходятся без каких-либо отчислений. А значит, их мобилизация не приведет к уменьшению налогов в бюджет и кризис.

«Если „теневая“ ниша будет охвачена, не нужно будет забирать человека с предприятия, которое приносит налоги, экспортные средства, пошлины и т. д. и дает государству деньги на содержание сил обороны. Поэтому если будут фокусироваться только на предприятиях, бронировать или не бронировать, но не смотреть в другие общественные сферы, мы не решим этот вопрос с мобилизацией», — отметил Головко.

Он подчеркнул, что когда мобилизационные меры охватят «неопределенный» сегмент украинской экономики, не будет такого давления на предприятия.

«Президент говорил, что одного военного 5−6 человек кормят и содержат своими налогами. И мы видим этих 5−6 человек, которые содержат военнослужащего, потому что они ежедневно ходят на работу в белый открытый бизнес. Но мы не видим еще 4 человек, которые и не платят налоги, и не воюют. И мне кажется, сюда надо смотреть», — резюмировал эксперт.

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