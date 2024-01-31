Обновленная ​​версия закона о мобилизации: все детали (инфографика) — Finance.ua

Обновленная ​​версия закона о мобилизации: все детали (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

30 января Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

В законопроекте содержатся нормы о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

В законопроекте определяются прозрачные правила мобилизационного процесса.

Денежное довольствие

Денежное довольствие в законопроекте определено минимумом в 20 тысяч гривен без учета дополнительного вознаграждения. Дополнительное вознаграждение — от 30 до 100 тысяч гривен.

Срок службы

Теперь законопроект определяет четкий срок службы на период военного положения. Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. А добровольцы по мобилизации получают отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации.

Отпуск

Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, согласно законопроекту, в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. А освобожденные из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия.

Данные в ТЦК

Человеку не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные, это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ. Электронный кабинет предлагают создать на базе реестра военнообязанных «Оберіг».

Люди могут переезжать в другие города без разрешения ТЦК. Но после переезда нужно будет встать на учет по новому адресу.

Обученность

После мобилизации все граждане будут проходить обязательную военную подготовку 2−3 месяца, человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации.

Законопроект предлагает отменить срочную службу, а вместо нее ввести базовую военную подготовку. Так, человек в возрасте 18−24 лет самостоятельно выбирает, когда пройти военную подготовку, которая продлится максимум 5 месяцев. В то же время, за человеком будет сохраняться его рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве.

Также в ведомстве отметили, что учет делают «для всех» и исключают право на отсрочку от призыва в государственных службах.

Учет женщин

Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые закончили заведения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

«Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке», — указано в проекте закона.

В новом проекте закона отмечается, что в мирное время — когда не действует режим военного положения — женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве «только в добровольном порядке (по контракту)».

Также в документе указывается, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, и которые «пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Кто не подлежит мобилизации

В течение 2 лет призыва на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока военной службы. Но они могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Мобилизации не подлежат граждане, проходившие военную службу и уволенные со службы в запас в связи с освобождением из плена. Но они также могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Отсрочку в 6 месяцев получат граждане, уволенные со срочной военной службы во время действия военного положения.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, также не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования.

Те, кто получает уровень образования, который выше ранее полученного без учета специальности (профессии), интерны, докторанты, педагогические работники заведений профессионального предвысшего образования.

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