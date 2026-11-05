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Почему украинцы запасаются наличными и влияет ли это на курс доллара — объяснение эксперта

Валюта
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В 2026 году украинцы активно снимают наличные деньги
В 2026 году украинцы активно снимают наличные деньги
В 2026 году украинцы активно снимают наличные деньги. В то же время рост спроса на наличку является обычным сезонным поведением в условиях военных рисков.
Об этом сообщил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в эфире День Live.

Почему не стоит волноваться по поводу наличных денег

За период с января по сентябрь 2026 финансово-аналитические данные показывают следующую картину:
  • выдано из банковских касс: 2,46 триллиона гривен;
  • принято кассами банков: 2,41 триллиона гривен.
Реальная чистая разница составляет 50 миллиардов гривен, что примерно 2% от общего оборота. По словам Дубаса, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года чистая разница между снятием и внесением наличных была даже выше и достигала около 5%.
Увеличение спроса на «живые» деньги является обычным сезонным поведением в условиях военных рисков. Стремление иметь в кармане несколько сотен гривен обусловлено рисками отключения электроэнергии, неработающих платежных терминалов в магазинах или сбоями в сети.
«Для этого нужно иметь в кармане 100, 200, 300 или 500 гривен для того, чтобы совершить какую-то оперативную покупку», — отметил президент АУБ.
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Может ли доллар стоить 50−60 грн

Дубас считает, что сценарий с долларом по 50−60 гривен маловероятный. Базовый ожидаемый коридор курса до конца года эксперт озвучил около 45−45,7 грн за доллар.
Президент АУБ выделил основные гарантии устойчивости валюты:
  • у Украины есть четко подтвержденные обязательства от Европейской комиссии по выделению 90 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2026−2027 годы, а также законтрактованные пакеты поддержки от МВФ и других международных партнеров;
  • золотовалютные резервы НБУ составляют около 47 миллиардов долларов США, что является высоким показателем для поддержания курсовой стабильности и управляемости инфляционных процессов;
  • восстановление и ритмичность поступления помощи подкрепляются продвижением реформ.

Почему официальная инфляция отличается от подорожания продуктов

Официальный прогноз средней инфляции в бюджете на уровне 8,6% часто вызывает сомнения у граждан, замечающих подорожание отдельных продуктов питания на 20% и более.
Разница между личным чувством инфляции и официальными данными Госстата объясняется методологией расчета.
Так, индекс потребительских цен рассчитывается на основе потребительской корзины с 315 позиций, в которую входят не только продукты питания, но и коммунальные услуги, транспорт, медикаменты, бытовая техника и сервисные услуги. Стремительное подорожание отдельных категорий товаров сглаживается стабильностью или меньшим ростом цен на другие товары и услуги из списка.
Отметим, что 5 ноября Национальный банк сообщил, что международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2026 года по предварительным данным составили $49,08 млрд.
Также мы рассказывали, что инвестиционный банкир Сергей Фурса оценил перспективы гривны и рассказал, стоит ли украинцам готовиться к росту курса доллара до 50 гривен. По его прогнозу, в ближайшее время такого уровня не будет, однако он может стать реальностью в конце 2027 или в середине 2028 года.
По материалам:
Novyny.live
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