Доллар после выборов в США и новые действия НБУ: что с курсом (видео)

Приблизится ли доллар к 46,50 грн, а евро к 52,10 грн уже 5−11 ноября? После промежуточных выборов в США и на фоне противостояния Вашингтона и Тегерана, мировые финансовые рынки остаются нестабильными.

Об этом в новом видео на YouTube-канале «Минфин» рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев.

Как результаты выборов в США повлияют на доллар

Промежуточные выборы в США изменили расстановку политических сил в Конгрессе и Сенате. По словам Алексея Козырева, демократы обеспечили себе большинство в Сенате, а по предварительным прогнозам американских СМИ, возвращают контроль и над Палатой представителей.

Таким образом, Республиканская партия теряет контроль над обеими палатами Конгресса, которые ранее находились под ее влиянием. Президент Дональд Трамп уже заявил о готовности сотрудничать с обновленным составом законодательного органа.

Это важное изменение, поскольку ранее республиканты контролировали обе палаты и Трамп имел больше рычагов влияния на разные ветви власти. Теперь демократы смогут более активно контролировать его политику и влиять на отдельные направления деятельности администрации.

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Изменения могут сказаться и на бюджетной политике США. В частности, Трамп уже выражал готовность обсуждать с Конгрессом законопроекты о повышении лимита государственного долга.

В настоящее время государственный долг США превышает 40 триллионов долларов. Необходимость пересмотра долгового лимита остается одним из рисков американской экономики. Если соответствующие решения не будут приняты, это может привести к шатдауну.

Предыдущие шатдауны оказывали негативное влияние на позиции доллара. Поэтому результаты промежуточных выборов и дальнейшие отношения между Трампом и Конгрессом останутся важными факторами для валютного рынка.

Как противостояние США и Ирана влияет на цены на нефть

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Несмотря на некоторые положительные сигналы для рынка энергоносителей, противостояние между США и Ираном периодически обостряется.

По словам эксперта, Иран продолжает блокировать Ормузский пролив для части судов. Это остается одной из главных причин роста мировых цен на дизельное топливо и другие энергоносители.

По прогнозу Алексея Козырева, с 5 по 11 ноября нефть Brent будет торговаться в диапазоне 91−110 долларов за баррель. Последующая динамика будет зависеть от результатов переговоров между США и Ираном.

Какие проблемы в ЕС будут влиять на курс валют

На международные рынки оказывают давление не только геополитические риски, но и экономические проблемы отдельных европейских стран. В частности, приближаются внеочередные выборы в Испании, во Франции идет финансовый кризис, а Германия также сталкивается с рядом экономических проблем.

Одним из главных вызовов для Европейского Союза остается высокая стоимость энергоносителей. Она провоцирует инфляцию и усиливает ожидания инвесторов относительно возможного повышения процентных ставок Европейским центральным банком в конце года на 0,25 процентного пункта.

Если ЕЦБ повысит ставки, доходность евро активов возрастет, что может сделать их более привлекательными для инвесторов.

В то же время, процентные ставки Федеральной резервной системы США остаются выше, что поддерживает спрос на американские активы и доллар.

Что будет с ценами на золото и серебро

Результаты промежуточных выборов в США оказали положительное влияние на котировки золота. Победа демократов усилила политическую неопределенность в стране, из-за чего часть инвесторов начала переводить средств из доллара в защитные активы, в частности, золото.

Дополнительным фактором стало снижение доходности американских казначейских облигаций. В результате после выборов золото немного укрепило свои позиции.

В дальнейшем на его стоимость будут влиять несколько факторов:

динамика доллара по отношению к другим мировым валютам;

решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам;

отношения между Дональдом Трампом и обновленным Конгрессом;

развитие военных конфликтов, прежде всего, противостояние США и Ирана;

ситуация в Украине и Европе;

промышленный спрос на драгоценные металлы.

В то же время на серебро промышленный спрос влияет значительно сильнее, чем на золото. Его используют в производстве электромобилей, аккумуляторов, оборудования для дата-центров и электроники.

Сколько долларов потратит Нацбанк для поддержки гривны

Одним из основных факторов влияния на украинский валютный рынок будут оставаться интервенции Национального банка. Регулятор продолжит активно продавать валюту, чтобы удовлетворить спрос на межбанке и сдержать девальвацию гривны.

По прогнозу Алексея Козырева, с 5 по 11 ноября НБУ может потратить на поддержку гривны от 1,45 до 1,93 миллиарда долларов.

Эксперт не исключает, что регулятор побьет предыдущий рекорд, когда всего за одну неделю потратил на поддержку гривны почти 1,8 миллиарда долларов.

Население продолжает активно покупать валюту

Еще одним фактором давления на гривну остается поведение населения. После резкого роста курса доллара украинцы начали активнее покупать валюту в обменниках и на банковские карты. В отдельные дни превышение объемов покупки валюты населением над ее продажей почти достигло 200 миллионов долларов.

На период с 5 по 11 ноября Алексей Козырев прогнозирует, что население будет покупать от 65 до 140 миллионов долларов в день. Такой спрос будет сохраняться до исчерпания новых лимитов НБУ на покупку валюты на банковские карты и постепенное снижение ажиотажа среди населения.

В то же время эксперт ожидает дальнейшую стабилизацию ситуации и постепенное выравнивание ценников в обменниках и банковских кассах.