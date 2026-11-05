НБУ подкрепил банки наличными

Результаты операций НБУ по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, состоявшихся 4 ноября:
общий объявленный объем сделок — 50 млн долл. США и 50 млн евро;
количество участников — четыре банка;
общий объем заявок — 40 млн долл. США и 21,4 млн евро;
заявки удовлетворены в полном объеме.
В целом по итогам 3−4 ноября 2026 года объявленное в рамках операций предложение валюты более чем втрое превышало фактический спрос со стороны банков.
НБУ продолжит поддерживать валютную ликвидность
Как и предусмотрено режимом управляемой гибкости, курс гривны движется в обе стороны: не только ослабевает, но и укрепляется. В частности, официальный курс гривны, рассчитанный 4 ноября на следующий день, укрепился до 45,5 грн/долл. США, а курс продажи доллара США в наличном сегменте валютного рынка по итогам 4 ноября — до 46,4 грн/долл. США.
«Национальный банк готов и в дальнейшем прилагать усилия для поддержания устойчивости валютного рынка. Несмотря на отсутствие системных проблем с физическим наличием наличной иностранной валюты у банков, НБУ планирует совершить такие операции и 5 ноября. Это превентивное решение поддержит при необходимости наличную валютную ликвидность финансовой системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев», — отметил регулятор.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в начале ноября спрос на иностранную валюту вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в том числе на оборону и безопасность, тогда как ее предложение оставалось ограниченным. Национальный банк отмечал, что внимательно следит за ситуацией и готов при необходимости прилагать дополнительные усилия для обеспечения устойчивости валютного рынка.