НБУ подкрепил банки наличными

Национальный банк Украины превентивно провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления их касс. Спрос на такие операции со стороны банков остается умеренным.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Результаты операций НБУ 4 ноября

Результаты операций НБУ по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, состоявшихся 4 ноября:

общий объявленный объем сделок — 50 млн долл. США и 50 млн евро;

количество участников — четыре банка;

общий объем заявок — 40 млн долл. США и 21,4 млн евро;

заявки удовлетворены в полном объеме.

В целом по итогам 3−4 ноября 2026 года объявленное в рамках операций предложение валюты более чем втрое превышало фактический спрос со стороны банков.

НБУ продолжит поддерживать валютную ликвидность

Как и предусмотрено режимом управляемой гибкости, курс гривны движется в обе стороны: не только ослабевает, но и укрепляется. В частности, официальный курс гривны, рассчитанный 4 ноября на следующий день, укрепился до 45,5 грн/долл. США, а курс продажи доллара США в наличном сегменте валютного рынка по итогам 4 ноября — до 46,4 грн/долл. США.

«Национальный банк готов и в дальнейшем прилагать усилия для поддержания устойчивости валютного рынка. Несмотря на отсутствие системных проблем с физическим наличием наличной иностранной валюты у банков, НБУ планирует совершить такие операции и 5 ноября. Это превентивное решение поддержит при необходимости наличную валютную ликвидность финансовой системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев», — отметил регулятор.