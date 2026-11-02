Курс валют до конца 2026 года: три сценария для гривны

Аналитики рассматривают три основных сценария развития событий на последние два месяца 2026 года

До конца 2026 года динамика валютного рынка будет зависеть от политики Национального банка Украины, потребностей государственного бюджета, объемов международной помощи, ситуации с экспортом и спроса на иностранную валюту.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

В то же время доллар и евро могут двигаться по отношению к гривне в разных направлениях под влиянием внешних факторов. На доллар оказывают непосредственное влияние решение американских властей и ФРС, а на евро — политика Европейского центрального банка, состояние экономики Еврозоны и соотношение евро и доллара на международном рынке FOREX.

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Три сценария для гривны до конца 2026 года

Точно спрогнозировать курс доллара и евро к концу года сложно. Многое будет зависеть от международного финансирования Украины, ситуации на фронте и решений центральных банков ведущих экономик мира.

Аналитики рассматривают три основных сценария развития событий на последние два месяца 2026 года. Каждый из них предполагает разную динамику гривны.

Сценарий 1. Относительная стабильность гривны

При таком развитии событий международная финансовая помощь будет поступать в соответствии с графиком, государственный бюджет будет выполняться без значительных незапланированных разрывов, а у НБУ будет достаточно ресурсов для сглаживания курсовых колебаний.

Экспорт будет обеспечивать стабильное предложение иностранной валюты, а спрос со стороны населения и бизнеса резко не будет расти.

В таких условиях гривна может сохранять относительную стабильность. В то же время, отдельные периоды повышенного спроса на валюту могут вызывать временные колебания курса.

Учитывая текущую ситуацию, вероятность реализации этого сценария минимальна.

Сценарий 2. Постепенное ослабление гривны

Этот сценарий предусматривает рост потребностей государственного бюджета, опережающее увеличение импорта по сравнению с экспортными поступлениями, а также более активную покупку иностранной валюты населением и бизнесом.

Международная финансовая помощь будет продолжать поступать, однако ее объемов будет недостаточно, чтобы полностью устранить дисбаланс на валютном рынке. В такой ситуации доллар и евро могут постепенно дорожать по отношению к гривне. Темпы этого процесса будут зависеть от реакции НБУ, объема валютных интервенций и динамики предложения иностранной валюты.

Этот сценарий самый вероятный.

Сценарий 3. Усиление девальвационного давления

Самый сложный сценарий предполагает существенные задержки международного финансирования, ухудшение ситуации безопасности, сокращение экспорта или резкое увеличение расходов на импорт.

Одновременно могут усилиться инфляционные ожидания и спрос населения иностранную валюту. В таких обстоятельствах давление на гривну значительно возрастет. НБУ придется более активно использовать доступные инструменты для стабилизации валютного рынка. В то же время эффективность этих мер будет напрямую зависеть от сложности ситуации.

Вероятность такого сценария немного ниже, чем у сценария № 2.

От чего будет зависеть курс доллара и евро

Главный вывод состоит в том, что устойчивость гривны, а соответственно и динамика курса доллара, в первую очередь будет зависеть от способности Украины обеспечивать предполагаемое финансирование государственного бюджета и достаточное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.

Относительно евро, его курсообразование будет полностью зависеть от ситуации в Еврозоне, а Национальный банк ожидаемо продолжит политику сглаживания колебаний курса евровалюты.

В настоящее время наблюдается переход от второго сценария к третьему: гривна быстро слабеет, а курс доллара в Украине почти каждый день устанавливает новые исторические рекорды.

Дальнейшая динамика будет зависеть от действий Национального банка, в том числе от того, на каком уровне он решит сдерживать курсовые колебания и какой ориентир будет защищать в дальнейшем.