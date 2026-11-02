Спрос на валюту увеличился минимум на 25% (комментарий НБУ)

На наличном рынке доллар за неделю подорожал на гривну: покупка — до 46,3 грн/$1, продажа — до 46,57 грн/$1.

Падение гривни длилось до четверга, после чего курс стабилизировался и пока не отыграл обратно вслед за курсом на межбанке.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Он объяснил такое давление на гривну ростом бюджетных расходов одновременно с сокращением предложения валюты со стороны агропромышленного комплекса и металлургии.

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По его словам, среднедневной чистый спрос на валюту по безналичным операциям в октябре составил $182 млн, в первые две декады — $172 млн, однако за последние пять торговых дней вырос до $230 млн.

«Наращивание расходов, с одной стороны, обусловило рост валового спроса, наряду с этим мы наблюдали в результате логистических разрушений сокращение предложения валюты, прежде всего со стороны агропромышленного комплекса, со стороны металлургии», — отметил Гелетий.

Объемы валютных интервенций

По его словам, на этом фоне НБУ увеличил объемы валютных интервенций в соответствии с режимом управляемой гибкости.

Замглавы НБУ отметил, что за январь-октябрь 2026 года спрос клиентов на валюту увеличился по меньшей мере на 25%, или примерно на $16 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как предложение выросло всего на $2 млрд.

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В то же время поступления экспортной выручки за десять месяцев увеличились примерно на $2 млрд — до $38 млрд с $36 млрд годом ранее.

На наличном рынке среднедневной чистый спрос в октябре вырос примерно до $38 млн. с $34 млн. в сентябре. Гелетий связал его увеличение в последние дни, в частности, с курсовыми колебаниями и ухудшением ситуации безопасности.

Международные резервы

Международные резервы Украины на начало октября составили $47,1 млрд, что соответствует примерно четырем месяцам будущего импорта и превышает 100% показателя достаточности резервов по метрике Международного валютного фонда.

Динамику курса

Отдельно Гелетий обратил внимание на динамику курса гривны к евро, формируемому через кросс-курс евро/доллар. По его оценке, фискальная ситуация, экономическая динамика в еврозоне, рыночные ожидания и политика Федеральной резервной системы способствовали укреплению доллара по отношению к евро, что через кросс-курс привело к укреплению гривны к евро на 1,8% в сентябре; в октябре гривна ослабла евро на 0,1%.