В начале последней недели октября официальный курс доллара сначала заметно вырос, а в конце недели несколько снизился. Наивысшее значение он достиг в среду, а в четверг и пьяницу подешевел немного.
Несмотря на разнонаправленное движение за неделю рост официального курса доллара составил 32,72 коп., или примерно на 0,72% по сравнению с понедельником.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Официальный и наличный курс
Курс Национального банка был следующим:
- 26 октября — 45,2021 грн/$;
- 27 октября — 45,5382 грн/$;
- 28 октября — 45,6008 грн/$;
- 29 октября — 45,5923 грн/$;
- 30 октября — 45,5293 грн/$.
Наличный валютный рынок в течение 26−30 октября демонстрировал достаточно высокую амплитуду колебаний: в начале недели доллар постепенно дорожал, а во вторник преодолел психологическую отметку в продаже 46 грн/$. В среду и четверг восходящее движение продолжилось, однако к концу недели появились признаки коррекции, хотя доллар оставался дорогим. Понедельник рынок начал с котировок 45,21−45,87 грн/$. Уже во вторник диапазон расширился до 45,38−46,03 грн/$, а в среду — до 45,44−46,14 грн/$, в четверг доллар продолжил дорожать, а верхний предел достиг 46,18 грн/$. В пятницу ситуация несколько изменилась: нижний предел котировок опустился до 45,35 грн/$, а верхний — до 46,13 грн/$.
По словам банкира, можно сказать, что в течение недели временно имели значение психологический фактор и спрос населения на защитные валютные сбережения.
Курс на межбанке
Межбанковский валютный рынок в течение 26−30 октября демонстрировал изменчивую динамику. В начале недели доллар заметно подорожал, а его котировки поднимались до 45,70−45,71 грн/$. Однако уже с середины недели восходящее движение сменилось продолжающейся до пятницы коррекцией.
- Понедельник стал днем заметного начального подорожания американской валюты: после открытия торгов на уровне около 45,34 грн/$ котировки в конце дня приблизились к 45,67 грн/$.
- Во вторник рынок оставался вблизи достигнутых значений: доллар торговался преимущественно в диапазоне 45,55−45,71 грн/$, а завершил день примерно на уровне открытия — 45,67 грн/$.
- В среду ситуация поменялась. Несмотря на то, что утренние котировки находились около 45,65 грн/$, в течение дня доллар начал дешеветь и завершил торги на отметке 45,53 грн/$.
- В четверг нисходящая коррекция усилилась: если утром американская валюта стоила около 45,60 грн/$, то к завершению торгов ее стоимость снизилась до 45,32 грн/$.
- В пятницу рынок уже демонстрировал относительную стабильность: доллар открыл торги на уровне 45,36 грн/$, а завершил их около 45,33 грн/$.
Несмотря на заметное подорожание доллара в начале недели и внутринедельные колебания, к его завершению котировки фактически вернулись к уровням начала периода — рынок после кратковременного усиления девальвационного давления перешел к коррекции и стабилизации, говорит Золотько.
В то же время, такая динамика происходила на фоне значительного вмешательства Национального банка. За неделю 26−30 октября регулятор продал на межбанковском рынке $1,818 млрд — на 52,4% больше, чем на прошлой неделе, на 45−46% больше, чем в первые две полные недели месяца. Такие объемы интервенций свидетельствуют о существенной потребности рынка в дополнительном валютном предложении и активной роли НБУ в сглаживании курсовых колебаний.
29 октября НБУ объявил о повышении учетной ставки с 16% до 16,5% годовых с 30 октября. Регулятор объяснил решение усилением ценового давления и ухудшением инфляционных ожиданий. Прогноз НБУ предусматривает сохранение ставки на уровне 16,5% ко II кварталу 2027 года. Высшая учетная ставка должна поддержать привлекательность гривневых сбережений, поскольку создает предпосылки для повышения депозитных ставок и может снизить склонность части вкладчиков переводить средства в валюту.
Что будет влиять на валютный рынок на этой неделе
В начале ноября валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться под давлением, однако оснований ожидать резкого и неконтролируемого изменения курса доллара пока недостаточно. Учитывая, что в конце октября официальный курс доллара превысил 45,5 грн, в начале ноября рынок может оставаться вблизи этих уровней, хотя конкретная динамика будет зависеть от соотношения спроса и предложения валюты и действий Национального банка.
По словам Золотько, первый фактор, определяющий курс доллара в течение недели, — соотношение спроса и предложения валюты. Потребность импортеров в долларах остается значительной, в то время как сокращение экспорта ограничивает поступление валюты на рынок. В таких условиях спрос может превышать предложение, создавая предпосылки для ослабления гривны.
Второй фактор — валютные интервенции НБУ. При режиме управляемой гибкости регулятор компенсирует структурный дефицит валюты, продавая ее на межбанковском рынке. Это позволяет сглаживать дисбалансы спроса и предложения и сдерживать чрезмерные курсовые колебания.
Третий фактор — ситуация с безопасностью и энергетические риски. Российские атаки на энергетическую, производственную и логистическую инфраструктуру увеличивают издержки бизнеса, могут ограничивать производство и экспорт и усиливать инфляционное давление. Дополнительное значение имеют мировые цены на топливо, влияющие на расходы импортеров и транспортных компаний.
Четвертый фактор — международная финансовая помощь. Регулярные внешние поступления помогают финансировать бюджетные нужды без лишнего давления на валютный рынок. Если финансирование будет поступать согласно графику, это будет поддерживать курсовую устойчивость, отмечает банкир. Задержки или неопределенность по поводу будущих траншей, наоборот, могут усиливать нервозность участников рынка.