В начале последней недели октября официальный курс доллара сначала заметно вырос, а в конце недели несколько снизился. Наивысшее значение он достиг в среду, а в четверг и пьяницу подешевел немного.

Несмотря на разнонаправленное движение за неделю рост официального курса доллара составил 32,72 коп., или примерно на 0,72% по сравнению с понедельником.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

26 октября — 45,2021 грн/$;

27 октября — 45,5382 грн/$;

28 октября — 45,6008 грн/$;

29 октября — 45,5923 грн/$;

30 октября — 45,5293 грн/$.

Наличный валютный рынок в течение 26−30 октября демонстрировал достаточно высокую амплитуду колебаний: в начале недели доллар постепенно дорожал, а во вторник преодолел психологическую отметку в продаже 46 грн/$. В среду и четверг восходящее движение продолжилось, однако к концу недели появились признаки коррекции, хотя доллар оставался дорогим. Понедельник рынок начал с котировок 45,21−45,87 грн/$. Уже во вторник диапазон расширился до 45,38−46,03 грн/$, а в среду — до 45,44−46,14 грн/$, в четверг доллар продолжил дорожать, а верхний предел достиг 46,18 грн/$. В пятницу ситуация несколько изменилась: нижний предел котировок опустился до 45,35 грн/$, а верхний — до 46,13 грн/$.

По словам банкира, можно сказать, что в течение недели временно имели значение психологический фактор и спрос населения на защитные валютные сбережения.

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Курс на межбанке

Межбанковский валютный рынок в течение 26−30 октября демонстрировал изменчивую динамику. В начале недели доллар заметно подорожал, а его котировки поднимались до 45,70−45,71 грн/$. Однако уже с середины недели восходящее движение сменилось продолжающейся до пятницы коррекцией.

Понедельник стал днем ​​заметного начального подорожания американской валюты: после открытия торгов на уровне около 45,34 грн/$ котировки в конце дня приблизились к 45,67 грн/$.

Во вторник рынок оставался вблизи достигнутых значений: доллар торговался преимущественно в диапазоне 45,55−45,71 грн/$, а завершил день примерно на уровне открытия — 45,67 грн/$.

В среду ситуация поменялась. Несмотря на то, что утренние котировки находились около 45,65 грн/$, в течение дня доллар начал дешеветь и завершил торги на отметке 45,53 грн/$.

В четверг нисходящая коррекция усилилась: если утром американская валюта стоила около 45,60 грн/$, то к завершению торгов ее стоимость снизилась до 45,32 грн/$.

В пятницу рынок уже демонстрировал относительную стабильность: доллар открыл торги на уровне 45,36 грн/$, а завершил их около 45,33 грн/$.

Несмотря на заметное подорожание доллара в начале недели и внутринедельные колебания, к его завершению котировки фактически вернулись к уровням начала периода — рынок после кратковременного усиления девальвационного давления перешел к коррекции и стабилизации, говорит Золотько.

В то же время, такая динамика происходила на фоне значительного вмешательства Национального банка. За неделю 26−30 октября регулятор продал на межбанковском рынке $1,818 млрд — на 52,4% больше, чем на прошлой неделе, на 45−46% больше, чем в первые две полные недели месяца. Такие объемы интервенций свидетельствуют о существенной потребности рынка в дополнительном валютном предложении и активной роли НБУ в сглаживании курсовых колебаний.

Высшая учетная ставка должна поддержать привлекательность гривневых сбережений, поскольку создает предпосылки для повышения депозитных ставок и может снизить склонность части вкладчиков переводить средства в валюту. 29 октября НБУ объявил о повышении учетной ставки с 16% до 16,5% годовых с 30 октября. Регулятор объяснил решение усилением ценового давления и ухудшением инфляционных ожиданий. Прогноз НБУ предусматривает сохранение ставки на уровне 16,5% ко II кварталу 2027 года.поскольку создает предпосылки для повышения депозитных ставок и может снизить склонность части вкладчиков переводить средства в валюту.

Что будет влиять на валютный рынок на этой неделе

В начале ноября валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться под давлением, однако оснований ожидать резкого и неконтролируемого изменения курса доллара пока недостаточно. Учитывая, что в конце октября официальный курс доллара превысил 45,5 грн, в начале ноября рынок может оставаться вблизи этих уровней, хотя конкретная динамика будет зависеть от соотношения спроса и предложения валюты и действий Национального банка.

По словам Золотько, первый фактор, определяющий курс доллара в течение недели, — соотношение спроса и предложения валюты. Потребность импортеров в долларах остается значительной, в то время как сокращение экспорта ограничивает поступление валюты на рынок. В таких условиях спрос может превышать предложение, создавая предпосылки для ослабления гривны.

Второй фактор — валютные интервенции НБУ. При режиме управляемой гибкости регулятор компенсирует структурный дефицит валюты, продавая ее на межбанковском рынке. Это позволяет сглаживать дисбалансы спроса и предложения и сдерживать чрезмерные курсовые колебания.

Третий фактор — ситуация с безопасностью и энергетические риски. Российские атаки на энергетическую, производственную и логистическую инфраструктуру увеличивают издержки бизнеса, могут ограничивать производство и экспорт и усиливать инфляционное давление. Дополнительное значение имеют мировые цены на топливо, влияющие на расходы импортеров и транспортных компаний.