Доллар подскочит? Что будет с валютой, ценами в супермаркете и тарифами в 2027 году? Прогноз эксперта (видео)

Что произойдет с ценами, если Нацбанк отпустит курс гривны

Национальный банк Украины еженедельно тратит более 1 миллиарда долларов из валютных резервов, чтобы сдерживать рост курса. В то же время, Украина имеет значительный дефицит внешней торговли и зависит от импорта. Что произойдет с ценами, если Нацбанк отпустит курс гривны?

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в видео на YouTube-канале Finance.ua

Сколько международной финансовой помощи нужно Украине

В государственном бюджете на 2026 год макрофинансовая помощь должна была составить 51,2 миллиарда долларов. Фактически по состоянию на начало октября Украина получила 19,9 миллиарда долларов.

После принятия соответствующих законов, в частности, о налогообложении зарубежных посылок стоимостью до 150 евро и доходов украинцев на маркетплейсах, формально удалось разблокировать еще 4,2 миллиарда евро. Это примерно 5 миллиардов долларов.

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Итак, вместе с уже полученными средствами речь идет примерно о 25 миллиардах долларов. В то же время, из запланированных средств, предусмотренных европейскими программами, Украина еще не получила около 25 миллиардов долларов.

В бюджете на 2027 год макрофинансовая помощь заложена на уровне 53,2 млрд долларов.

Курс валют

Как отмечает эксперт, в государственном бюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривны. В настоящее время в обменниках он составляет примерно 45,4−45,6 гривны, а на покупку может достигать 46 гривен.

Национальный банк сдерживает падение гривны посредством валютных интервенций. Еженедельно регулятор продает более 1 миллиарда долларов из валютных резервов, которые, в частности, пополняются благодаря международной макрофинансовой помощи.

На 2027 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 47,2 грн. Однако фактический показатель будет зависеть от валютной политики НБУ, своевременности поступления международной помощи и объема валютных резервов.

Национальный банк сдерживает курс для контроля инфляции. Украина импортирует товаров примерно на 70 миллиардов долларов в год, в то время как экспортирует до 20 миллиардов. Таким образом, дефицит торгового баланса составляет около 50 млрд долларов.

Пендзин говорит, что если НБУ отпустит курс гривны, импортные товары резко подорожают, что усугубит инфляцию. Поэтому, сдерживая курс, регулятор одновременно ограничивает рост цен.

Деньги на пенсии и зарплаты бюджетникам

По словам директора Экономического дискуссионного клуба, пенсии выплачиваются за счет Пенсионного фонда, который наполняется благодаря единому социальному взносу. Его платит каждый работник со своей заработной платы. Сейчас Пенсионный фонд при имеющихся расходах профицитный. То есть формально средств на выплату пенсий хватит.

Другой вопрос — размер этих выплат. Пенсии остаются небольшими и не соответствуют реальному прожиточному минимуму. Однако, если говорить именно о наличии средств для выплаты пенсий в предусмотренном объеме, проблем с этим пока нет.

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В свою очередь, зарплаты бюджетникам: врачам, учителям и государственным служащим, не относящимся к сектору безопасности и обороны, выплачиваются за счет международной макрофинансовой помощи. Те самые свыше 50 миллиардов долларов, которые теоретически должны поступить Украине в следующем году, служат источником финансирования зарплат бюджетников.

Если эти деньги будут поступать своевременно, проблем с выплатой заработных плат не будет. Также удастся выполнять другие обязательства государства, в частности, финансировать капитальные расходы, поддерживать бизнес и т. д.

Тарифы на электроэнергию, газ и отопление

Вопрос повышения тарифов на энергоносители для населения действительно является одним из обязательств Украины в рамках международных договоренностей. В частности, страна должна привести цены и тарифы на энергоносители для населения на рыночный уровень.

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Однако все эти изменения предусмотрены в период после завершения активной фазы боевых действий. Во время войны, когда бюджет и без того имеет очень большие расходы, повышать тарифы никто не будет.

По мнению Олега Пендзина, не стоит ожидать изменения цен и тарифов на газ. Что касается электроэнергии, ситуация будет зависеть от обстоятельств следующего года.

Какие продукты могут подорожать

Цены на продукты продолжат расти. Сейчас они ниже, но впоследствии, в частности из-за расходов на хранение, будут постепенно повышаться ориентировочно до следующего предновогоднего периода.

В то же время ситуация с разными группами продуктов будет отличаться. Урожай овощей в этом году был неплохим, поэтому значительного роста цен на них можно не ожидать.

Стоимость мяса и молочной продукции будет в значительной степени зависеть от ситуации с зерновыми.

Угрожает ли Украине дефицит горючего

Пока Украина не производит горючее, а импортирует его из европейских стран.

Цены на горючее в этих странах напрямую зависят от стоимости нефти на мировом рынке. В свою очередь, на нефтяные котировки влияет ситуация вокруг войны в Персидском заливе.

Если война в регионе будет продолжаться, цены на нефть будут оставаться высокими. Соответственно, будет дорожать и горючее.

Если США снова начнут боевые действия против Ирана, а Иран перекроет Ормузский пролив, вполне вероятно, что стоимость нефти будет расти. В таком случае горючее в Украине также подорожает.