Усиление российских атак на украинские предприятия, энергетическую и транспортную инфраструктуру усугубляет экономические проблемы Украины и увеличивает ее зависимость от внешнего финансирования. Если война будет продолжаться в 2027 году, способность страны продолжать оборону будет все больше зависеть от помощи западных партнеров.

Об этом говорится в отчете Bloomberg Economics.

«Хотя неизбежный экономический коллапс маловероятен, продолжение войны в 2027 году будет все больше зависеть от своевременных, надежных и достаточных поступлений западного финансирования», — отметили экономист Bloomberg по вопросам Центральной и Восточной Европы и рф Екатерина Власова и аналитик по геоэкономике Алекс Кокчаров.

российские атаки усиливают давление на экономику Украины

По оценке аналитиков, российские войска сменили тактику и наряду с энергетическими объектами и гражданской транспортной сетью все чаще атакуют украинскую деловую инфраструктуру. Массированные удары ракетами и дронами нарушают производство, логистику и экспорт, что усиливает экономическое давление на страну.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз экономического развития на 2026 год. Теперь регулятор ожидает сокращение ВВП на 0,4% вместо ранее прогнозируемого роста на 1,8%.

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Если прогноз оправдается, это будет первый годовой спад украинской экономики за время полномасштабной войны после обвала более чем на 30% в 2022 году.

По данным НБУ, в третьем квартале 2026-го реальный ВВП уже сократился на 0,5% в годовом исчислении. Самые большие потери понесли металлургические и горнодобывающие предприятия, но ухудшилась ситуация также в других отраслях промышленности, торговли и сельском хозяйстве.

Несмотря на устойчивость украинской экономики на пятом году войны, усиление российских атак на энергетическую, промышленную и экспортную инфраструктуру делает страну зависимой от финансовой поддержки партнеров, отмечают в Bloomberg.

Украине может понадобиться еще 70 млрд евро на оборону

ЕС, крупнейший международный донор Украины, предусмотрел более $100 млрд на финансирование ее военных нужд в 2026—2027 годах. Однако, по оценкам украинской власти, этих средств может быть недостаточно, если война будет продолжаться и расходы на оборону будут расти.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украине в следующем году нужно дополнительно 70 млрд евро на оборону.

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«В следующем году война будет стоить 155 млрд евро. И нам нужно минимум 70 млрд евро дополнительно от вас — на оборону, на оружие и нашу устойчивость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку», — сказал он, обращаясь к участникам заседания Европейского совета 16 октября.

По словам президента, дополнительное финансирование необходимо, в частности, для наращивания производства украинских беспилотников. Они помогают останавливать русские штурмы и перерезать пути снабжения оккупационных войск.

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«Мы останавливаем большинство российских штурмов на фронте благодаря дронам. Мы перерезаем российские пути снабжения с помощью этих технологий. И наши дроны помогают ослаблять экономику россии. Сейчас мы могли бы производить в два-три раза больше дронов — в зависимости от типа. Но нам просто не хватает денег», — заявил Зеленский.

Политические риски могут осложнить поддержку Украины

В то же время, экономисты Bloomberg обращают внимание не только на объем помощи, но и на политические риски ее дальнейшего предоставления. Усталость от войны и изменение политической ситуации в европейских странах могут осложнить сохранение поддержки Украины.

«Политическая неопределенность в ключевых европейских государствах — в частности президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Италии и Польше — может осложнить дальнейшую поддержку», — отмечают авторы отчета.