Усиление российских атак на украинские предприятия, энергетическую и транспортную инфраструктуру усугубляет экономические проблемы Украины и увеличивает ее зависимость от внешнего финансирования. Если война будет продолжаться в 2027 году, способность страны продолжать оборону будет все больше зависеть от помощи западных партнеров.
Об этом говорится в отчете Bloomberg Economics.
«Хотя неизбежный экономический коллапс маловероятен, продолжение войны в 2027 году будет все больше зависеть от своевременных, надежных и достаточных поступлений западного финансирования», — отметили экономист Bloomberg по вопросам Центральной и Восточной Европы и рф Екатерина Власова и аналитик по геоэкономике Алекс Кокчаров.
российские атаки усиливают давление на экономику Украины
По оценке аналитиков, российские войска сменили тактику и наряду с энергетическими объектами и гражданской транспортной сетью все чаще атакуют украинскую деловую инфраструктуру. Массированные удары ракетами и дронами нарушают производство, логистику и экспорт, что усиливает экономическое давление на страну.
Национальный банк Украины ухудшил прогноз экономического развития на 2026 год. Теперь регулятор ожидает сокращение ВВП на 0,4% вместо ранее прогнозируемого роста на 1,8%.
Если прогноз оправдается, это будет первый годовой спад украинской экономики за время полномасштабной войны после обвала более чем на 30% в 2022 году.
По данным НБУ, в третьем квартале 2026-го реальный ВВП уже сократился на 0,5% в годовом исчислении. Самые большие потери понесли металлургические и горнодобывающие предприятия, но ухудшилась ситуация также в других отраслях промышленности, торговли и сельском хозяйстве.
Несмотря на устойчивость украинской экономики на пятом году войны, усиление российских атак на энергетическую, промышленную и экспортную инфраструктуру делает страну зависимой от финансовой поддержки партнеров, отмечают в Bloomberg.
Украине может понадобиться еще 70 млрд евро на оборону
ЕС, крупнейший международный донор Украины, предусмотрел более $100 млрд на финансирование ее военных нужд в 2026—2027 годах. Однако, по оценкам украинской власти, этих средств может быть недостаточно, если война будет продолжаться и расходы на оборону будут расти.
В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украине в следующем году нужно дополнительно 70 млрд евро на оборону.
«В следующем году война будет стоить 155 млрд евро. И нам нужно минимум 70 млрд евро дополнительно от вас — на оборону, на оружие и нашу устойчивость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку», — сказал он, обращаясь к участникам заседания Европейского совета 16 октября.
По словам президента, дополнительное финансирование необходимо, в частности, для наращивания производства украинских беспилотников. Они помогают останавливать русские штурмы и перерезать пути снабжения оккупационных войск.
«Мы останавливаем большинство российских штурмов на фронте благодаря дронам. Мы перерезаем российские пути снабжения с помощью этих технологий. И наши дроны помогают ослаблять экономику россии. Сейчас мы могли бы производить в два-три раза больше дронов — в зависимости от типа. Но нам просто не хватает денег», — заявил Зеленский.
Политические риски могут осложнить поддержку Украины
В то же время, экономисты Bloomberg обращают внимание не только на объем помощи, но и на политические риски ее дальнейшего предоставления. Усталость от войны и изменение политической ситуации в европейских странах могут осложнить сохранение поддержки Украины.
«Политическая неопределенность в ключевых европейских государствах — в частности президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Италии и Польше — может осложнить дальнейшую поддержку», — отмечают авторы отчета.
По оценке Bloomberg Economics, главный риск для Украины состоит в том, смогут ли западные партнеры обеспечить достаточное и бесперебойное финансирование на фоне роста потребностей страны из-за российской войны.