ЕС инвестировал 1 млрд евро в жилищный сектор Украины, еще 370 млн готовят

Европейский Союз уже инвестировал в жилищный сектор Украины около 1 млрд евро, еще более 370 млн евро находятся на этапе подготовки.

Об этом заявил заместитель посла ЕС в Украине Гедиминас Навицкас в выступлении на Первой ежегодной жилищной конференции Украины (AHC 2026), сообщает Укринформ.

На что ЕС направляет средства

Представитель ЕС отметил, что восстановление и инвестиции Европейского Союза в жилищный сектор Украины являются одним из ключевых столпов поддержки, предоставляемой этим институтом.

«По состоянию на сегодняшний день мы уже инвестировали около 1 млрд евро в жилищный сектор, и еще более 370 млн евро находятся на этапе подготовки, чтобы эта поддержка поступила без задержек», — проинформировал Навицкас.

Дипломат отметил, что если все будет сделано правильно, если будут проведены необходимые реформы и если помощь Европейского Союза и государств-членов будет адресной — вместе со Всемирным банком и коллегами из международных финансовых институтов, — удастся заложить фундамент для того, чтобы ветераны и внутренне перемещенные лица имели доступ к социальному жилью, а у людей была возможность возвращаться в успешное будущее Украины.

ЕС и ЕИБ финансируют проект социального жилья на 100 млн евро

Заместитель посла отметил один конкретный проект, который ЕС реализует совместно с Европейским инвестиционным банком: это проект социального жилья на 100 млн евро, состоящий из гранта в размере 50 млн евро и кредита в 50 млн евро от ЕИБ, который предусматривает адресную поддержку внутренне перемещенных лиц. Он отметил, что такое социальное жилье уже возводится по всей стране.

ЕС призывает принять закон о социальном жилье

Дипломат также обратился к народным депутатам, призвав их принять закон о социальном жилье в начале следующего года.