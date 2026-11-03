Сколько стоит купить квартиру в Болгарии: дает ли это право на проживание (инфографика)

Покупка недвижимости в Болгарии вполне возможна для граждан Украины, независимо от того, это собственное жилье, недвижимость для отдыха или объект для инвестиций. Но процедура имеет несколько особенностей, о которых следует знать еще до начала поиска.

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Покупка квартиры проходит через несколько основных этапов — определение бюджета и типа недвижимости, выбор и обзор соответствующих предложений, проверка документов и права собственности, согласование цены, заключение предварительного договора и окончательное оформление сделки у нотариуса.

Об этом сообщает сайт недвижимости realistimo.com

Для иностранного покупателя еще в начале желательно уточнить способ оплаты, необходимые украинские документы и входит ли в конкретный объект земельный участок.

Рынок Софии отличается от рынка Варны, Бургаса или меньших населённых пунктов, а цены и типы недвижимости на побережье Черного моря существенно отличаются от предложений во внутренних регионах страны.

Цены

Итак, по состоянию на 3.11.2026 медианная цена предложения квартиры на продажу квартиры в Варне в Болгарии составляет 149 971 € (1 832 €/⁠м²).

Самый дорогой район:

Общинная (3 571 €/⁠м²),

самый дешевый: Владиславово (1 458 €/⁠м²).

В Варне на 1 ноября 2026 г. средняя цена предложения квартиры на продажу составляет 1 975 €/⁠м².

Могут ли граждане Украины покупать недвижимость

Украинцы могут приобрести квартиру, отдельное здание или коммерческий объект в Болгарии, но в отношении земли действуют ограничения для граждан государств, не входящих в Европейский Союз.

С 1 января 2026 г. официальной валютой Болгарии является евро, поэтому цена покупки, банковские переводы и расходы по новым сделкам осуществляются в евро.

Квартира или дом

Для украинцев простейшим вариантом обычно является квартира, поскольку при стандартной сделке право собственности может быть оформлено непосредственно на имя покупателя.

Но необходимо проверить, что именно входит в нотариальный акт — квартира, подвал или амбар, гараж, идеальные части общих частей здания и передается ли вместе с недвижимостью право на землю.

При покупке дома ситуация иная, поскольку почти всегда вместе с ним есть земельный участок, поэтому еще до подписания предварительного договора должно быть понятно, кто и как будет приобретать право собственности на землю.

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Как финансировать покупку

Если вы приобретаете недвижимость за собственные средства, желательно заранее подготовить документы, подтверждающие происхождение денег, поскольку болгарские банки, нотариусы и другие обязанные лица применяют правила по предотвращению отмывания средств и при необходимости могут потребовать дополнительную информацию.

Это могут быть банковские выписки, договор продажи другой недвижимости, документы о доходах от работы или бизнеса, наследство или другой законный источник средств.

Если деньги поступают со счета за пределами Болгарии, то этот вопрос следует уточнить заранее, а не в день нотариального оформления сделки.

Как выбирать недвижимость

При выборе недвижимости не полагайтесь только на фотографии в объявлении, а проверьте состояние жилья, здания, мест общего пользования, доступа, отопления, парковки и инфраструктуры поблизости. Для новостроек необходимо также проверить этап строительства — Акт 14, Акт 15 или разрешение на ввод в эксплуатацию, которое часто называют Акт 16.

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Если вы находитесь за пределами Болгарии, брокер или доверенное лицо может организовать видеообзор и отправить вам дополнительные фотографии и информацию до того, как вы запланируете поездку.

Документы

Понравившуюся вам недвижимость необходимо проверить не только визуально, но и юридически. Важно установить, кто является фактическим владельцем, каким образом была приобретена недвижимость, есть ли ипотека, арест или зарегистрированные права третьих лиц, есть ли совладельцы, соответствуют ли площадь, адрес и идентификатор данным в документах, есть ли необходимые строительные документы и какой статус имеет земля, если речь идет о доме или другом объекте с земельным участком.

Продавец должен иметь документ, подтверждающий право собственности, и документы, необходимые для оформления соглашения, к которым обычно относятся налоговая оценка и кадастровые документы, если они применимы.

Нотариус также проводит предусмотренные законом проверки, однако при покупке недвижимости иностранным гражданином целесообразно, чтобы документы проверил заранее адвокат, представляющий интересы покупателя.

Депозит и предварительный договор

После того, как стороны договорились о цене, часто сначала уплачивается резервный депозит или задаток, а затем подписывается предварительный договор.

В нем должны быть четко указаны конкретный объект недвижимости, цена продажи, уже уплаченные суммы, срок заключения нотариального соглашения, способ оплаты, обязанности продавца, последствия невыполнения договора любой из сторон, а также какая мебель и оборудование остаются в недвижимости, если это часть договоренности.

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В практике сделок с недвижимостью при подписании предварительного договора часто соглашается платеж в размере около 10%, однако его размер не установлен законом и зависит от договоренности между сторонами. Прежде чем переводить значительную сумму, проверьте документы и условия, при которых депозит может быть удержан или возвращен.

Документы покупателя:

Точный список зависит от конкретного соглашения, но обычно понадобятся:

действительный украинский паспорт, данные об адресе и идентификации, документы о семейном положении, когда это необходимо,

документы о происхождении средств по требованию,

регистрационные документы в Болгарии, если они у вас есть,

доверенность, если вас будет представлять другое лицо, а также документы болгарской компании, если недвижимость приобретается через юридическое лицо.

Если покупатель состоит в браке, необходимо заранее проверить, как семейное положение влияет на обретение права собственности и какие дополнительные документы потребует нотариус.

Украинские покупатели также имеют важное практическое облегчение, поскольку между Болгарией и Украиной действует Договор о правовой помощи по гражданским делам. Документы, выданные или должным образом заверенные в одном из государств, могут использоваться в другом без дополнительной легализации, а для их использования в Болгарии необходим перевод на болгарский язык и соответствующее удостоверение перевода.

Окончательная передача права собственности происходит по нотариальному акту у нотариуса , в районе деятельности которого расположена недвижимость.

К примеру, если вы покупаете квартиру в Варне, сделку нельзя произвольно оформить у нотариуса в Софии.

Налоги и сборы

Помимо цены недвижимости покупателю необходимо предусмотреть расходы, связанные с самой сделкой — местный налог при приобретении, нотариальный сбор, сбор за регистрацию, возможную комиссию брокера, юридические услуги, переводы и банковские расходы.

Местный налог при приобретении

Размер местного налога определяется соответствующим муниципальным советом и в соответствии с законом составляет от 0,1% до 3% от налоговой базы.

За внесение нотариального акта в Реестр недвижимости уплачивается государственный сбор в размере 0,1% стоимости, на основе которой рассчитывается сбор за акт. Регистрация является важной частью передачи права собственности, поскольку именно через нее новый владелец отображается в Реестре недвижимости.

Нотариальный сбор зависит от материального интереса по соглашению и рассчитывается в соответствии с действующим тарифом нотариального сбора. Чем выше стоимость недвижимости, тем выше будет сбор, однако он не определяется как единый фиксированный процент для всех сделок.

Также иностранные физические лица, не имеющие болгарского ЕГН или личного номера иностранца (ЛНЧ) и владеющие недвижимостью в Болгарии, подлежат внесению в Реестр БУЛСТАТ.

Право на проживание в Болгарии

Само по себе приобретение стандартной жилой недвижимости не дает автоматического права на проживание в Болгарии, поскольку право собственности и право на проживание являются двумя отдельными правовыми отношениями.