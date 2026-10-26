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Квартиры в Киеве и Ивано-Франковске: как изменились предложение и цены

Недвижимость
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В Киеве и Ивано-Франковске предложение возвращается к уровню 2024 года
В Киеве и Ивано-Франковске предложение возвращается к уровню 2024 года
В Киеве количество объявлений о продаже квартир за год уменьшилось на 4%, тогда как в Одессе предложение выросло на 32%. За последний месяц изменения были незначительными: в столице количество объявлений сократилось на 2%, а в Одессе увеличилось на 2%.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
В Киеве предложение продаж сокращается, в то время как аренды — растет. Одно из возможных объяснений: часть владельцев, которые выезжают из столицы, решают сдавать жилье, а не продавать. В то же время, количество объявлений может сокращаться и благодаря покупке квартир.

В Киеве сократилось предложение больших квартир

Больше всего в Киеве стало меньше объявлений о продаже больших квартир.
По сравнению с сентябрем в прошлом году предложение квартир с четырьмя и более комнатами сократилось на 18%, трехкомнатных — на 9%, двухкомнатных — на 4%. А однокомнатных, напротив, увеличилось на 4%. Сейчас на них приходится более трети объявлений о продаже в столице.
Квартиры в Киеве и Ивано-Франковске: как изменились предложение и цены

В Ивано-Франковске предложение квартир сократилось

В Ивано-Франковске количество объявлений за этот период сократилось на 27%.
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Двухкомнатных в продаже стало меньше на 32%, трехкомнатных — на 33%. При этом Ивано-Франковск — развивающийся рынок с активным строительством нового жилья.
Сокращение предложения на таком рынке может указывать на то, что квартиры находят покупателей, в том числе среди людей, переехавших из других городов. За последний месяц объявлений здесь увеличилось на 4%.

Как изменились цены на квартиры в Киеве и Ивано-Франковске

Для оценки ситуации на рынке недвижимости важно учитывать более широкую динамику. Выбор квартир сокращается, но в Киеве и Ивано-Франковске предложение возвращается к уровню 2024 года. То есть аномальным было не нынешнее сокращение, а рост предложения в прошлом году.
В то же время, спрос на жилье сохраняется, украинцы продолжают покупать недвижимость, а количество квартир на продажу уменьшается.
Квартиры в Киеве и Ивано-Франковске: как изменились предложение и цены
За год средняя цена однокомнатной квартиры в столице почти не изменилась. В то же время, двухкомнатные квартиры подешевели на 6% в валютном эквиваленте до $98 800.
В Ивано-Франковске, наоборот, однокомнатные квартиры подорожали на 24% до $48 900. Цены на двухкомнатные выросли на 19% и составляют в среднем $68 400.

В Одессе стало больше объявлений о продаже квартир.

В Одессе объявлений стало больше во всех категориях: двухкомнатных — на 36%, однокомнатных — на 33%, трехкомнатных — на 23%.
В других городах годовые изменения более умеренные: во Львове объявлений стало больше на 8%, в Днепре — на 5%, в Ужгороде — на 4%.
Квартиры в Киеве и Ивано-Франковске: как изменились предложение и цены
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал, что осенью 2026 года киевский рынок вторичного жилья демонстрирует сочетание нескольких тенденций. Медианные цены в объявлениях снижаются, квартиры продаются быстрее, а их доступность по зарплатам улучшается.
В первую очередь снизились медианные цены квартир в объявлениях. Более всего подешевели двухкомнатные квартиры: за шесть месяцев их стоимость уменьшилась на 12,5% со $112 тыс. до $98 тыс. Цены на трехкомнатные квартиры упали на 8,75%, до $146 тыс., а на однокомнатные на 5,63%, до $67 тыс.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираКиевИвано-Франковск
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