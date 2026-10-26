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Новостройки Киева и области: сколько стоят квартиры и паркоместа

Недвижимость
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Многоквартирный дом
Многоквартирный дом
В целом столичные новостройки за год подорожали на 18%, а в области — на 20,5%. При этом темпы роста цен в Киеве ускорились за последние полгода. Рынок также отличается в зависимости от класса жилья: пока комфорт-сегмент активно дорожает, эконом- и премиум-новостройки за последние полгода потеряли часть стоимости.
Такие данные приводит ЛУН в исследовании первичного рынка недвижимости Киева и Киевской области за октябрь 2026 года.
Новостройки Киева и области: сколько стоят квартиры и паркоместа

Где самые дешевые и самые дорогие новостройки в Киеве и области

В октябре медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках Киева достигла 65 тыс. грн. За год она выросла на 18% или на 9,9 тыс. грн. В Киевской области квадратный метр медианно стоит 43 тыс. грн — на 20,5% больше, чем год назад.
Следовательно, жилье в столице примерно в полтора раза дороже, чем в области. Разница составляет 22 тыс. грн за квадратный метр или около 51%.

Цены на новостройки по районам Киева

Высокие цены традиционно зафиксированы в центральных районах столицы. На Печерске медианная стартовая стоимость квадратного метра составляет 130 тыс. грн — вдвое больше общегородского показателя.
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К самым дорогим районам также относятся:
  • Шевченковский — 81,1 тыс. грн за кв. м;
  • Подольский — 72,1 тыс. грн за кв. м.
Самые бюджетные новостройки представлены в Деснянском районе, где медианная цена составляет 38,3 тыс. грн за кв. м. Это примерно в 3,4 раза меньше, чем на Печерске.
Новостройки Киева и области: сколько стоят квартиры и паркоместа
Интересно, что по стоимости квадратного метра пригород уже может конкурировать с отдельными районами столицы. К примеру, в Ирпене медианная цена составляет 51,8 тыс. грн — столько же, сколько в Днепровском районе Киева. В Гостомеле квадратный метр стоит 38,3 тыс. грн., как и в Деснянском районе столицы.
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Сколько стоит жилье разных классов

Стоимость новостроек в Киеве существенно зависит от класса жилья.
  • наиболее доступным остается эконом-сегмент с медианной ценой 40,5 тыс. грн за квадратный метр;
  • в комфорт-классе показатель составляет 56,3 тыс. грн;
  • в бизнес-классе — 83,3 тыс. грн;
  • а в премиуме — 158 тыс. грн.
В Киевской области ценовой разрыв между классами меньше. Медианная стоимость квадратного метра составляет:
  • эконом-класс — 35,7 тыс. грн;
  • комфорт-класс — 42,2 тыс. грн;
  • бизнес-класс — 50,2 тыс. грн;
  • премиум-класс — 54,3 тыс. грн.

Сколько стоят паркоместа в новостройках

Отдельным расходом при покупке квартиры может стать паркоместо. В Киеве его медианная стартовая цена зависит от класса жилого комплекса.
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В комфорт-классе паркоместо стоит $18 тыс., в бизнес-классе — $31 тыс., а в премиуме — $44 тыс. Разница между комфорт- и премиум-сегментами составляет примерно 2,4 раза.
Новостройки Киева и области: сколько стоят квартиры и паркоместа
На стоимость паркинга влияет и расположение новостройки. Самые дорогие предложения зафиксированы на Печерске, где медианная цена паркоместа составляет $41,2 тыс. Самые доступные — в Деснянском районе, где показатель составляет $7,4 тыс. Разница превышает 5,5 раза.
В пригороде самые дорогие паркоместа представлены не в премиум-, а в бизнес-классе жилых комплексов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на квартирыПокупка квартирыНовостройкиКиев
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