Новостройки Киева и области: сколько стоят квартиры и паркоместа

В целом столичные новостройки за год подорожали на 18%, а в области — на 20,5%. При этом темпы роста цен в Киеве ускорились за последние полгода. Рынок также отличается в зависимости от класса жилья: пока комфорт-сегмент активно дорожает, эконом- и премиум-новостройки за последние полгода потеряли часть стоимости.
Такие данные приводит ЛУН в исследовании первичного рынка недвижимости Киева и Киевской области за октябрь 2026 года.
Где самые дешевые и самые дорогие новостройки в Киеве и области
В октябре медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках Киева достигла 65 тыс. грн. За год она выросла на 18% или на 9,9 тыс. грн. В Киевской области квадратный метр медианно стоит 43 тыс. грн — на 20,5% больше, чем год назад.
На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий и «прилетов» 🏠 Подробности здесь.
Следовательно, жилье в столице примерно в полтора раза дороже, чем в области. Разница составляет 22 тыс. грн за квадратный метр или около 51%.
Цены на новостройки по районам Киева
Высокие цены традиционно зафиксированы в центральных районах столицы. На Печерске медианная стартовая стоимость квадратного метра составляет 130 тыс. грн — вдвое больше общегородского показателя.
Самые бюджетные новостройки представлены в Деснянском районе, где медианная цена составляет 38,3 тыс. грн за кв. м. Это примерно в 3,4 раза меньше, чем на Печерске.
Интересно, что по стоимости квадратного метра пригород уже может конкурировать с отдельными районами столицы. К примеру, в Ирпене медианная цена составляет 51,8 тыс. грн — столько же, сколько в Днепровском районе Киева. В Гостомеле квадратный метр стоит 38,3 тыс. грн., как и в Деснянском районе столицы.
В комфорт-классе паркоместо стоит $18 тыс., в бизнес-классе — $31 тыс., а в премиуме — $44 тыс. Разница между комфорт- и премиум-сегментами составляет примерно 2,4 раза.
На стоимость паркинга влияет и расположение новостройки. Самые дорогие предложения зафиксированы на Печерске, где медианная цена паркоместа составляет $41,2 тыс. Самые доступные — в Деснянском районе, где показатель составляет $7,4 тыс. Разница превышает 5,5 раза.
В пригороде самые дорогие паркоместа представлены не в премиум-, а в бизнес-классе жилых комплексов.