«єОселя»: интерес к программе растет, но довольны ею всего 50% украинцев

Как украинцы относятся к покупке жилья в рассрочку или кредит, Фото: magnific

В третьем квартале 2026 года доля украинцев, планирующих приобрести жилье по государственной ипотечной программе «єОселя», выросла до 47%. В то же время условиями программы удовлетворена только половина опрошенных. Среди основных препятствий для покупки недвижимости остаются война, высокие цены и нестабильные доходы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Factum Group для «OLX Недвижимость».

Интерес к «єОселя» растет

Доля украинцев, которые еще не пользовались программой «єОселя», но планируют это сделать, увеличилась с 36% в 2024 году до 47% в третьем квартале 2026-го.

👛 Сберегайте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

В то же время, оценки условий программы ухудшились. В конце 2024 года ими были удовлетворены 70% пользователей, в третьем квартале 2025 года — 52%, а по итогам третьего квартала 2026-го — 50%.

Это свидетельствует о том, что интерес к программе и намерение воспользоваться ею растут, однако ее условия не все оценивают одинаково положительно.

Среди преимуществ кредита или рассрочки респонденты назвали:

возможность быстрее получить собственное жилье — 54%;

доступ к льготным государственным программам — 44%;

фиксированные ежемесячные платежи в гривне — 43%;

возможность постепенно оплачивать жилье — 37%;

выгодные условия — 29%.

По результатам исследования, 90% опрошенных считают приемлемой ставку не выше 5% годовых. Из них 45% ориентируются на ставку до 2%, а еще 45% - в пределах 3−5%.

Что удерживает украинцев от покупки жилья в кредит

48% опрошенных отметили, что главным барьером перед покупкой жилья в кредит стоит нежелание брать на себя долговые обязательства.

Также респонденты называли следующие препятствия:

необходимость платить проценты по кредиту — 45%;

экономическая нестабильность и военные риски — 33%;

невыгодные условия кредитования — 28%;

недоверие к банкам и кредитным учреждениям — 22%;

отсутствие стабильного дохода — 21%;

отрицательный опыт с кредитами или рассрочкой — 8%.

По данным аналитиков, больше всего респондентов в покупке жилья в кредит или рассрочку могли бы заинтересовать стабильная работа или рост доходов — об этом заявили 29% опрошенных.

Для 17% решающим фактором стала бы более низкая ставка, для 15% — надежная государственная или социальная программа с гарантиями.

Еще 12% респондентов ожидают улучшения экономической ситуации, 9% — более стабильной ситуации безопасности. Изменения в личной жизни могли бы повлиять на решение 7% опрошенных, а снижение цен на недвижимость — всего 5%.

Война остается главным препятствием для покупки недвижимости

В целом от приобретения жилья украинцев больше всего сдерживают факторы безопасности и финансов. Война и связанные с ней риски беспокоят 56% респондентов, высокие цены на недвижимость — 53%, экономическая неопределенность — 42%.

Еще 35% опрошенных отметили недостаточный доход и отсутствие сбережений, а 32% — высокие кредитные ставки. В то же время 18% респондентов отметили, что предпочитают арендовать жилье.

Ощутимое влияние на планы по приобретению недвижимости имеют и российские атаки. По результатам исследования, 78% опрошенных сообщили, что частота обстрелов влияет на их решение: для 51% это влияние существенно, а для 27% — частичное. Лишь 15% заявили, что атаки не сказываются на их планах.