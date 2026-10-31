Спрос на ипотеку в Испании упал на 40%: чего ждать дальше

Спрос на ипотеку ускоряет свое падение. Согласно данным Банка Испании, количество заявок на получение кредитов на покупку жилья, полученных банками, резко сократилось на 40% в третьем квартале, что является самым большим квартальным падением за последние три года.

Об этом пишет І dealista

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Спрос на кредиты в Испании снизился во всех сегментах, хотя в случае финансирования компаний и кредитов домохозяйствам на потребление и другие цели он был менее интенсивным, чем в случае кредитов, предназначенных для покупки жилья.

По данным опрошенных банков, два повышения процентных ставок, осуществленные Европейским центральным банком (ЕЦБ) в период с июня по сентябрь, приведшие к росту цены на деньги до 2,5%, стали основным фактором, нарушающим спрос на кредиты во всех трех сегментах, хотя это не был единственный фактор, повлиявший на спрос на ипотеку.

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Падение спроса на ипотеку распространилось по всей еврозоне, где также произошло самое большое падение за последние три года. Согласно опросу, проведенному Европейским центральным банком (ЕЦБ) в период с конца сентября по начало октября среди 159 банков еврозоны, количество заявок на ипотечные кредиты летом сократилось на 27% по сравнению с падением на 15% в предыдущем квартале и самым резким падением с аналогичного периода 2013 года.

Что в других странах

Наряду с Испанией, значительное падение также наблюдалось в Германии и Франции, в то время как спрос оставался стабильным в Италии.

Главный орган монетарных и финансовых властей еврозоны отмечает, что «эволюция процентных ставок оказывала существенное давление на снижение спроса на ипотечные кредиты и негативно влияла на это все более существенным образом в течение третьего квартала подряд», и добавляет, что двумя другими решающими факторами были снижение потребительского доверия и ухудшение перспектив.

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Летом также наблюдалось чистое увеличение доли заявок на ипотечные кредиты, отклоненные банками еврозоны, на 5%, что превышает средний исторический показатель в 4%, зафиксированный с 2015 года.

Прогнозы

Забегая вперед на последний квартал года, банки еврозоны ожидают «еще большее и более выраженное» чистое падение спроса на ипотечные кредиты, которое, по оценкам, сократится на 36%.

Особенно выделяется случай Франции, страны, которая может зарегистрировать «особо выраженное» падение на 88%. Если это произойдет, такой крах будет сопоставим лишь с тем, что был зафиксирован в четвертом квартале 2022 года в начавшейся в 2002 году исторической серии.

В случае Испании финансовый сектор прогнозирует 30% снижение спроса в квартальном выражении, что на 10 пунктов выше, чем в третьем квартале.

Раньше мы писали , кому в Испании предпочитают при выдаче ипотеки. Финансовый консультант и эксперт по ипотеке Монтсе Сеспедоса объясняет, что некоторые группы могут иметь преимущество во время переговоров по финансированию.

Среди них — те, кто младше 35 лет, сегмент, который может воспользоваться определенными мерами поддержки и кредитами с более высоким, чем обычно, финансированием.

По словам Сеспедосы, некоторые молодые покупатели могут получить ипотеку до 95% стоимости покупки, если они соответствуют необходимым условиям.