Спрос на ипотеку в Испании упал на 40%: чего ждать дальше
Спрос на ипотеку ускоряет свое падение. Согласно данным Банка Испании, количество заявок на получение кредитов на покупку жилья, полученных банками, резко сократилось на 40% в третьем квартале, что является самым большим квартальным падением за последние три года.
Спрос на кредиты в Испании снизился во всех сегментах, хотя в случае финансирования компаний и кредитов домохозяйствам на потребление и другие цели он был менее интенсивным, чем в случае кредитов, предназначенных для покупки жилья.
По данным опрошенных банков, два повышения процентных ставок, осуществленные Европейским центральным банком (ЕЦБ) в период с июня по сентябрь, приведшие к росту цены на деньги до 2,5%, стали основным фактором, нарушающим спрос на кредиты во всех трех сегментах, хотя это не был единственный фактор, повлиявший на спрос на ипотеку.
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Падение спроса на ипотеку распространилось по всей еврозоне, где также произошло самое большое падение за последние три года. Согласно опросу, проведенному Европейским центральным банком (ЕЦБ) в период с конца сентября по начало октября среди 159 банков еврозоны, количество заявок на ипотечные кредиты летом сократилось на 27% по сравнению с падением на 15% в предыдущем квартале и самым резким падением с аналогичного периода 2013 года.
Что в других странах
Наряду с Испанией, значительное падение также наблюдалось в Германии и Франции, в то время как спрос оставался стабильным в Италии.
Главный орган монетарных и финансовых властей еврозоны отмечает, что «эволюция процентных ставок оказывала существенное давление на снижение спроса на ипотечные кредиты и негативно влияла на это все более существенным образом в течение третьего квартала подряд», и добавляет, что двумя другими решающими факторами были снижение потребительского доверия и ухудшение перспектив.
Летом также наблюдалось чистое увеличение доли заявок на ипотечные кредиты, отклоненные банками еврозоны, на 5%, что превышает средний исторический показатель в 4%, зафиксированный с 2015 года.
Прогнозы
Забегая вперед на последний квартал года, банки еврозоны ожидают «еще большее и более выраженное» чистое падение спроса на ипотечные кредиты, которое, по оценкам, сократится на 36%.
Особенно выделяется случай Франции, страны, которая может зарегистрировать «особо выраженное» падение на 88%. Если это произойдет, такой крах будет сопоставим лишь с тем, что был зафиксирован в четвертом квартале 2022 года в начавшейся в 2002 году исторической серии.
В случае Испании финансовый сектор прогнозирует 30% снижение спроса в квартальном выражении, что на 10 пунктов выше, чем в третьем квартале.
Раньше мы писали, кому в Испании предпочитают при выдаче ипотеки. Финансовый консультант и эксперт по ипотеке Монтсе Сеспедоса объясняет, что некоторые группы могут иметь преимущество во время переговоров по финансированию.
Среди них — те, кто младше 35 лет, сегмент, который может воспользоваться определенными мерами поддержки и кредитами с более высоким, чем обычно, финансированием.
По словам Сеспедосы, некоторые молодые покупатели могут получить ипотеку до 95% стоимости покупки, если они соответствуют необходимым условиям.
Также мы писали, что наибольшее сокращение количества арендованных жилья для отдыха было зафиксировано на Ибице — на 31%.
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