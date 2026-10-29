В єОселі изменили предельную стоимость жилья: сколько теперь стоит квадратный метр

Для участников программы єОселя обновили предельную стоимость квадратного метра жилья. Новые показатели утвердило Министерство развития общин и территорий Украины по состоянию на 1 октября 2026 года.

Согласно им, перечислили лимиты для Киева и всех областей. Об обновлении сообщило ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»).

Какова предельная стоимость квадратного метра в регионах

Чтобы рассчитать предельную стоимость 1 м² жилья по программе есть Обитель, нужно умножить утвержденную опосредованную стоимость сооружения жилья в соответствующем регионе на два.

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Обновленные показатели по регионам:

г. Киев — 32 600 грн (опосредованная стоимость) → 65 200 грн (предельная стоимость по селению)

Винницкая — 26 897 грн → 53 794 грн;

Волынская — 26 813 грн → 53 626 грн;

Днепропетровская — 27 043 грн → 54 086 грн;

Донецкая — 29 299 грн → 58 598 грн;

Житомирская — 24 520 грн → 49 040 грн;

Закарпатская — 24 214 грн → 48 428 грн;

Запорожская — 27 016 грн → 54 032 грн;

Ивано-Франковская — 25 083 грн → 50 166 грн;

Киевская — 27 859 грн → 55 718 грн;

Кировоградская — 23 707 грн → 47 414 грн;

Луганская — 26 758 грн → 53 516 грн;

Львовская — 27 742 грн → 55 484 грн;

Николаевская — 27 852 грн → 55 704 грн;

Одесская — 26 723 грн → 53 446 грн;

Полтавская — 24 802 грн → 49 604 грн;

Ровенская — 27 397 грн → 54 794 грн;

Сумская — 26 168 грн → 52 336 грн;

Тернопольская — 26 146 грн → 52 292 грн;

Харьковская — 29 318 грн → 58 636 грн;

Херсонская — 25 379 грн → 50 758 грн;

Хмельницкая — 26 845 грн → 53 690 грн;

Черкасская — 27 474 грн → 54 948 грн;

Черновицкая — 25 820 грн → 51 640 грн;

Черниговская — 27 928 грн → 55 856 грн.

Может ли жилье стоить дороже установленного лимита

По условиям єОселі, фактическая стоимость квадратного метра жилья или имущественных прав на него, а также общая стоимость объекта могут превышать установленные предельные показатели максимум на 10%.

В таком случае разницу между фактической стоимостью жилья и разрешенным лимитом заемщик должен покрыть своими средствами в составе первого взноса.