В єОселі изменили предельную стоимость жилья: сколько теперь стоит квадратный метр
Какова предельная стоимость квадратного метра в регионах
- г. Киев — 32 600 грн (опосредованная стоимость) → 65 200 грн (предельная стоимость по селению)
- Винницкая — 26 897 грн → 53 794 грн;
- Волынская — 26 813 грн → 53 626 грн;
- Днепропетровская — 27 043 грн → 54 086 грн;
- Донецкая — 29 299 грн → 58 598 грн;
- Житомирская — 24 520 грн → 49 040 грн;
- Закарпатская — 24 214 грн → 48 428 грн;
- Запорожская — 27 016 грн → 54 032 грн;
- Ивано-Франковская — 25 083 грн → 50 166 грн;
- Киевская — 27 859 грн → 55 718 грн;
- Кировоградская — 23 707 грн → 47 414 грн;
- Луганская — 26 758 грн → 53 516 грн;
- Львовская — 27 742 грн → 55 484 грн;
- Николаевская — 27 852 грн → 55 704 грн;
- Одесская — 26 723 грн → 53 446 грн;
- Полтавская — 24 802 грн → 49 604 грн;
- Ровенская — 27 397 грн → 54 794 грн;
- Сумская — 26 168 грн → 52 336 грн;
- Тернопольская — 26 146 грн → 52 292 грн;
- Харьковская — 29 318 грн → 58 636 грн;
- Херсонская — 25 379 грн → 50 758 грн;
- Хмельницкая — 26 845 грн → 53 690 грн;
- Черкасская — 27 474 грн → 54 948 грн;
- Черновицкая — 25 820 грн → 51 640 грн;
- Черниговская — 27 928 грн → 55 856 грн.
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