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В єОселі изменили предельную стоимость жилья: сколько теперь стоит квадратный метр

Недвижимость
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Многоквартирный дом
Многоквартирный дом
Для участников программы єОселя обновили предельную стоимость квадратного метра жилья. Новые показатели утвердило Министерство развития общин и территорий Украины по состоянию на 1 октября 2026 года.
Согласно им, перечислили лимиты для Киева и всех областей. Об обновлении сообщило ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»).

Какова предельная стоимость квадратного метра в регионах

Чтобы рассчитать предельную стоимость 1 м² жилья по программе есть Обитель, нужно умножить утвержденную опосредованную стоимость сооружения жилья в соответствующем регионе на два.
Обновленные показатели по регионам:
  • г. Киев — 32 600 грн (опосредованная стоимость) → 65 200 грн (предельная стоимость по селению)
  • Винницкая — 26 897 грн → 53 794 грн;
  • Волынская — 26 813 грн → 53 626 грн;
  • Днепропетровская — 27 043 грн → 54 086 грн;
  • Донецкая — 29 299 грн → 58 598 грн;
  • Житомирская — 24 520 грн → 49 040 грн;
  • Закарпатская — 24 214 грн → 48 428 грн;
  • Запорожская — 27 016 грн → 54 032 грн;
  • Ивано-Франковская — 25 083 грн → 50 166 грн;
  • Киевская — 27 859 грн → 55 718 грн;
  • Кировоградская — 23 707 грн → 47 414 грн;
  • Луганская — 26 758 грн → 53 516 грн;
  • Львовская — 27 742 грн → 55 484 грн;
  • Николаевская — 27 852 грн → 55 704 грн;
  • Одесская — 26 723 грн → 53 446 грн;
  • Полтавская — 24 802 грн → 49 604 грн;
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  • Ровенская — 27 397 грн → 54 794 грн;
  • Сумская — 26 168 грн → 52 336 грн;
  • Тернопольская — 26 146 грн → 52 292 грн;
  • Харьковская — 29 318 грн → 58 636 грн;
  • Херсонская — 25 379 грн → 50 758 грн;
  • Хмельницкая — 26 845 грн → 53 690 грн;
  • Черкасская — 27 474 грн → 54 948 грн;
  • Черновицкая — 25 820 грн → 51 640 грн;
  • Черниговская — 27 928 грн → 55 856 грн.

Может ли жилье стоить дороже установленного лимита

По условиям єОселі, фактическая стоимость квадратного метра жилья или имущественных прав на него, а также общая стоимость объекта могут превышать установленные предельные показатели максимум на 10%.
В таком случае разницу между фактической стоимостью жилья и разрешенным лимитом заемщик должен покрыть своими средствами в составе первого взноса.
Ранее мы сообщали, что недавно в программе єОселя появилась модель для молодых семей. Ставка будет составлять 7% годовых в первые три года, а после рождения или усыновления ребенка ее можно будет снизить еще на 2 процентных пункта.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на квартирыЄОселя
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