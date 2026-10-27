Тренды недвижимости Киева и пригорода. Европланирование, «єОселя» и 5 правил выбора жилья (видео)

На рынке недвижимости Киева и пригородов меняются требования к жилью. Покупатели все большее внимание уделяют не площади квартиры, а ее планировке, функциональности комплекса и готовности инфраструктуры. В то же время привычное разделение на эконом-, комфорт- и бизнес-класс постепенно теряет актуальность, а затраты на ремонт могут достигать 70% стоимости квартиры.

Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак на YouTube-канале Finance.ua

Понятие комфорт-класса теряет актуальность

По словам Берещак, привычное деление недвижимости на классы, существовавшее до полномасштабной войны, постепенно исчерпало себя. Покупатели все чаще ориентируются не на название сегмента, а на конкретные характеристики жилого комплекса и его ликвидностпь.

Одним из форматов, отвечающих современным требованиям, есть полифункциональные жилые комплексы по принципу Live Work Play — пространства, где можно жить, работать и отдыхать. Они предусматривают не только квартиры, но и развитую инфраструктуру: магазины, кафе, супермаркеты и другие объекты для удовлетворения повседневных нужд.

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Важную роль играют и дополнительные возможности для жителей. К примеру, рекреационные зоны, пространства для отдыха и продуманное зонирование придомовой территории. Она должна учитывать потребности разных групп жителей: семей с детьми, владельцев собак, людей, желающих гулять или заниматься спортом.

Еще одна важная характеристика качественного жилья — вариативность планировок. Вместо однотипных квартир на всех этажах покупатели должны получать выбор квартир с разным количеством комнат и функциональными решениями.

По словам эксперта, в современной квартире должно быть по меньшей мере шесть-семь функциональных зон. Среди них спальня, пространство для общения с семьей и друзьями, рабочее место, зона хранения вещей и санузлы. Дополнительно могут предусматриваться гардеробные и другие зоны в соответствии с потребностями жителей.

Как программа «єОселя» влияет на рынок недвижимости

Программа «єОселя» остается одним из финансовых инструментов поддержки рынка, но, по оценке экспертки, ее возможностей недостаточно для полноценного восстановления отрасли.

В пределах месячного показателя можно говорить примерно о 300 кредитах. Из них около 85% приходится на вторичный рынок и около 15% на первичный.

Одной из причин есть то, что не все жилые комплексы работают с программой. Банки не всегда аккредитуют застройщиков после проверки их деятельности. Кроме того, первичное жилье требует значительных затрат, а финансовые учреждения оценивают, сможет ли заемщик обслуживать кредит в течение длительного времени.

Для расширения возможностей программы требуется стабильное финансирование, которое бы не зависело от политических обстоятельств и ситуативного распределения бюджетных средств.

Еще одним фактором является размер первого взноса. По словам Берещак, вклад на уровне 10−15% был бы более доступным для покупателей, чем 30%, которые банк может потребовать после оценки платежеспособности заемщика.

На спрос также влияют бюрократические ограничения по площади жилья, реальные доходы населения и психологическая готовность брать на себя кредитные обязательства. Дополнительным сдерживающим фактором являются задержки строительства, которые могут достигать 24 месяцев.

Компактная двухкомнатная квартира может быть лучше большой

По словам эксперта, выбор между большей площадью и продуманным планированием зависит от потребностей покупателя и бюджета. Однако люди все чаще предпочитают функциональные квартиры, не требующие значительных изменений после приобретения.

Одна из причин — стоимость ремонта. Если раньше его ориентировочно оценивали в треть стоимости квартиры, то даже бюджетный ремонт с мебелью и техникой может стоить не менее 70% цены жилья.

Речь идет об обустройстве квартиры под ключ с использованием более или менее качественных материалов, мебели, техники и текстиля без дорогих импортных решений. Кроме финансовых затрат, покупателям приходится учитывать дефицит специалистов и очереди на ремонтные работы, которые могут растягиваться на месяцы.

Эксперт советует покупателям с ограниченным бюджетом не гнаться за количеством комнат, если квартира имеет неудобную планировку. Вместо непродуманной трехкомнатной квартиры можно рассмотреть ликвидную двухкомнатную, которая лучше отвечает потребностям владельца и имеет потенциал для последующей перепродажи.

Пять вещей, которые нужно проверить перед покупкой квартиры

Берещак советует оценивать жилье по пяти основным критериям.

1. Реальное качество жилого комплекса.

Следует проверить, соответствует ли наполнение комплекса заявленному классу. Важны характеристики строительных материалов, качество инфраструктуры и благоустройства, а также другие параметры влияющие на комфорт проживания. Название «комфорт-класс» само по себе не является гарантией качества.

2. Инфраструктура и транспортная доступность.

Следует оценить не только территорию комплекса, но и то, как он интегрирован в окружающий район. Следует учесть транспортное сообщение, социально-бытовые объекты, магазины и другие объекты, необходимые для повседневной жизни.

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3. Планирование и расходы по ремонту.

Покупатель должен понимать, отвечает ли квартира его потребностям и сколько средств придется потратить на обустройство. Если жилье продается без отделки, важно заранее оценить объем работ и возможные затраты на перепланировку.

4. Репутация застройщика и разрешительная документация.

Важно проверить, соблюдает ли девелопер сроки строительства, нет ли проблем с долгостроями и недостройками. Отдельно следует выяснить, не изменял ли застройщик проект в процессе реализации, не ухудшались ли заявленные характеристики и материалы. Например, обещанный спортивный клуб с бассейном может в конце концов превратиться в коммерческие помещения.

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Также нужно проверить разрешительные документы и юридические аспекты проекта. Эксперт советует не экономить на репутационной, юридической и финансовой проверке, в частности с помощью профессионального юриста.

5. Ликвидность квартиры в будущем.

Перед покупкой стоит подумать, будет ли иметь жилье спрос через пять лет. Потребности владельца могут измениться, и тогда квартиру придется продавать. Если объект не будет интересен потенциальным покупателям, выйти из инвестиции без финансовых потерь может быть сложно.

Поэтому важно оценивать не только то, насколько квартира подходит для жизни сегодня, но и то, будет ли она конкурентной на рынке в будущем.

Что следует учесть покупателям недвижимости

Рынок жилья и пригорода постепенно переориентируется с формального разделения на классы на конкретные характеристики объектов. Покупатели оценивают функциональность планировок, инфраструктуру, энергонезависимость, качество управления комплексом и перспективы дальнейших продаж.

Европланирование и компактные квартиры могут быть практичнее, чем жилье большей площади, если они лучше отвечают потребностям жильцов и не требуют дорогостоящей перепланировки. В то же время, инвесторам нужно учитывать конкуренцию на рынке аренды, а всем покупателям тщательно проверять застройщика и ликвидность объекта.