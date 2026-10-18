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«єОселя»: правительство ввело льготную ипотеку для молодых семей

Недвижимость
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Правительство изменило условия "єОселі" для молодых семей
Правительство изменило условия "єОселі" для молодых семей, Фото: magnific
Правительство ввело в программе «єОселя» модель для молодых семей. Ставка будет составлять 7% годовых в первые три года, а после рождения или усыновления ребенка ее можно будет снизить еще на 2 процентных пункта.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Базовые процентные ставки по кредиту для молодых семей:
  • 7% годовых — в первые 3 года;
  • 10% годовых — с 4-го по 10-й год;
  • 12% годовых — начиная с 11-го года.
За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после оформления кредита, ставку будут уменьшать на 2 процентных пункта. В то же время она не может быть ниже 0,1%.

Какое жилье можно будет приобрести

Заемщики по этой модели смогут покупать жилье «на вырост».
Цена и площадь жилья для такой модели могут превосходить нормативные характеристики до 40%. Разницу в стоимости покрывают своим вкладом.
Купить жилье большей площади можно в новостройках или домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.
Кроме того, усовершенствована проверка имущественного положения заемщиков. По словам премьера, так можно будет избежать злоупотреблений, и государственную поддержку получат те, кто действительно отвечает условиям программы.
«Эти изменения нужны, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, в котором будет место для детей, платили за кредит меньше с появлением каждого ребенка и что важно — планировали будущее в Украине», — отметил Корецкий.
По материалам:
Finance.ua
ЄОселяИпотекаНедвижимость
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