«єОселя»: правительство ввело льготную ипотеку для молодых семей

Правительство ввело в программе «єОселя» модель для молодых семей. Ставка будет составлять 7% годовых в первые три года, а после рождения или усыновления ребенка ее можно будет снизить еще на 2 процентных пункта.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Базовые процентные ставки по кредиту для молодых семей:

7% годовых — в первые 3 года;

10% годовых — с 4-го по 10-й год;

12% годовых — начиная с 11-го года.

За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после оформления кредита, ставку будут уменьшать на 2 процентных пункта. В то же время она не может быть ниже 0,1%.

Какое жилье можно будет приобрести

Заемщики по этой модели смогут покупать жилье «на вырост».

Цена и площадь жилья для такой модели могут превосходить нормативные характеристики до 40%. Разницу в стоимости покрывают своим вкладом.

Купить жилье большей площади можно в новостройках или домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

Кроме того, усовершенствована проверка имущественного положения заемщиков. По словам премьера, так можно будет избежать злоупотреблений, и государственную поддержку получат те, кто действительно отвечает условиям программы.