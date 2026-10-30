Средняя цена гектара земли достигла 70 тысяч

С момента открытия рынка сельскохозяйственных земель в Украине отчуждено более 405 тыс. земельных участков общей площадью около 1,2 млн га. В 2026 году отчуждено 85 852 земельных участка общей площадью 233 045,1 га. Средняя цена одного гектара составляет 70199 грн, или 1590 долларов США.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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Как изменялся рынок земли в Украине

С 1 июля 2021 года количество земельных участков, отчужденных по договорам купли-продажи, составляло:

2021 год — 27 696 участков общей площадью 100,3 тыс. га;

2022 год — 23 122 участка площадью 69,2 тыс. га;

2023 год — 40 850 участков площадью 114,1 тыс. га;

2024 год — 106 669 участков площадью 320,7 тыс. га;

2025 год — 121 284 участка площадью 356,5 тыс. га.

Кто покупает сельскохозяйственные земли

Юридические лица приобрели 32968 земельных участков общей площадью 90 100,4 га. Средняя цена одного гектара в этом сегменте составила 92 862 грн, или 2 103 доллара США.

Физические лица приобрели 52 393 земельных участка общей площадью 142 944,7 га. Средняя цена одного гектара составляла 55 914 грн, или 1 266 долларов США.

В каких областях больше всего покупают землю

Наибольшие площади земельных участков отчуждены в следующих областях:

Полтавская — 23,2 тыс. га;

Одесская — 22,8 тыс. га;

Кировоградская — 18,8 тыс. га;

Винницкая — 18,2 тыс. га;

Черниговская — 17,4 тыс. га.

В то же время, самую высокую среднюю цену за гектар зафиксировали в других регионах:

Ивано-Франковская область — 145 275 грн;

Львовская область — 133 783 грн;

Тернопольская область — 117243 грн;

Винницкая область — 102 551 грн;

Полтавская область — 100 052 грн.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что украинцы сохраняют право на безвозмездную приватизацию земли, однако во время военного положения реализовать его в общем порядке нельзя. В то же время, закон предусматривает исключения. В частности, для земель под уже имеющейся недвижимостью, участков бывших собственников имущества, уничтоженного из-за российской агрессии, а также земель, которые граждане получили в пользование до вступления в силу Земельного кодекса Украины.