«Домики в селе» для ВПЛ: как работает программа

Жилье в селе для ВПЛ: что нужно знать

В Украине летом заработал экспериментальный правительственный проект, в рамках которого внутренне перемещенные лица могут получить здание в сельской местности для бесплатного временного проживания. В то же время, это не покупка жилья за государственный счет в пользу переселенца: дом остается в собственности общины, а ВПЛ оплачивают коммунальные услуги и обязаны соблюдать условия пользования.

Программа называется «Экспериментальный проект по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности». Ее утвердил Кабинет Министров постановлением № 751 от 10 июня 2026 года. Постановление вступило в силу 17 июня, а сам эксперимент рассчитан на два года.

На первый взгляд, все очень логично и просто. Но как на самом деле работает программа и насколько этот эксперимент удачный? Об этом в материале.

В чем суть программы?

Программа предусматривает, что община может приобрести жилой дом в селе или поселке и передать его ВПЛ для бесплатного временного проживания. То есть, для реализации проекта государство будет предоставлять субвенции местным бюджетам на покупку таких домов в сельской местности.

После приобретения такие дома будут передаваться в коммунальную собственность территориальных общин и будут использоваться для проживания ВПЛ.

В то же время это не программа безвозмездной приватизации жилья. Дом остается коммунальной собственностью, а переселенец получает только право на его использование.

Переселенец получает право на использование жилья в селе

То есть пошагово механизм работает так:

Община или сами переселенцы находят дом в деревне или поселке. Местные власти проверяют техническое состояние, документы и соответствие объекта условиям программы. Община покупает дом у частного владельца. Недвижимость оформляется в коммунальную собственность. ВПЛ получает дом в безвозмездное пользование по договору.

Жилье предоставляют на срок до трех лет с возможностью продления по договоренности сторон. Если семья приобретет или получит другое жилье, договор может быть прекращен досрочно.

Какую стоимость жилья может компенсировать государство?

На покупку одного дома государство предусмотрело до 500 тыс. грн. В эту сумму входят не только расходы на недвижимость, но и налоги, сборы и оформление документов. Если стоимость дома превышает 500 тыс. гривен, разница может быть профинансирована за счет других источников, не запрещенных законодательством, на условиях софинансирования, например разницу может покрыть местный бюджет.

Кто может претендовать на дом?

Участие в программе могут принимать внутренне перемещенные лица, выехавшие с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий, включенных в соответствующий официальный перечень.

В то же время, самого статуса ВПЛ недостаточно. Среди основных требований — отсутствие у заявителя и членов его домохозяйства пригодного для проживания жилья на подконтрольной Украине территории.

Претендовать на дом могут люди, чье предыдущее жилье было разрушено или повреждено до состояния непригодности для проживания, если они не получали компенсацию за уничтоженное жилье и решение о ее предоставлении не принималось.

Установлено ограничение в отношении жилищных ваучеров, покупки земельного участка и автомобиля.

В частности, в течение шести месяцев до обращения заявитель не должен был покупать земельный участок стоимостью более 100 тыс. грн или автомобиль возрастом до пяти лет. Для отдельных категорий предусмотрены исключения.

Первоочередное право имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью и члены их домохозяйств, семьи с детьми с инвалидностью, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пожилые люди.

Обязательно ли иметь работу?

На момент подачи заявления ВПЛ не должно быть официально трудоустроенным или зарегистрированным как ФЛП.

Однако после заселения для трудоспособных членов семьи действует отдельное требование: в течение трех месяцев они должны содействовать своей занятости или приобрести статус безработного.

Под содействием занятости могут подразумеваться, в частности:

официальное трудоустройство;

поиск работы через центр занятости;

обучение или профессиональная подготовка;

начало предпринимательской деятельности;

другие действия, предусмотренные правилами программы.

Исключение составляют нетрудоспособные люди, в том числе несовершеннолетние, пенсионеры и люди с инвалидностью, утратившие трудоспособность. Также отдельные исключения предусмотрены для людей, осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью или лицом, нуждающимся в постоянной помощи.

Если трудоспособный член домохозяйства в течение трех месяцев не работает, не способствует занятости и не регистрируется безработным, право пользования домом могут прекратить. Другое жилье в таком случае не предоставляется.

Каким должен быть дом?

Программой предусмотрено, что община может покупать не любой дешевый дом. Дом должен быть пригодным для проживания и соответствовать ряду требований, в частности:

находиться в селе или поселке;

иметь должным образом оформленные документы на дом и земельный участок;

не находиться под арестом или иным обременением;

не иметь долгов за коммунальные услуги;

не требовать капитального ремонта или реконструкции;

иметь подключение к электросети;

иметь исправное централизованное или индивидуальное отопление.

Перед покупкой дом должна осмотреть специальная комиссия. Она оценивает его техническое состояние, наличие необходимых коммуникаций и соответствие минимальным требованиям к жилью.

Дом должен соответствовать ряду требований и быть пригодным для проживания

Община также должна подтвердить, что сможет содержать здание по меньшей мере в течение трех лет.

Это важный нюанс для потенциальных участников. Факт наличия объявления о продаже дома по цене до 500 тыс. грн еще не означает, что его можно приобрести по программе. Часто дешевое сельское жилье нуждается в ремонте, не имеет водоснабжения, отопления или соответствующих документов.

Кто может подать заявление?

Претендовать на получение жилья в пределах проекта могут внутренне перемещенные лица, одновременно соответствующие следующим условиям:

не имеют пригодного проживания жилья на подконтрольной Украине территории;

не получили и не принимают решение о выплате компенсации за уничтоженное жилье;

не воспользовались государственным жилищным ваучером;

за последние шесть месяцев не покупали земельный участок стоимостью свыше 100 тыс. гривен;

в течение последних шести месяцев не покупали транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.

Как подать заявление?

ВПЛ сначала должен выбрать общину и конкретный дом из предложенных вариантов или сообщить местным властям о найденном объекте.

После того как община предварительно согласует с владельцем цену и условия покупки, переселенец должен подать заявление в течение трех календарных дней.

Сделать это можно:

лично в орган местного самоуправления;

через уполномоченного представителя;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием КЭП или BankID.

К заявлению добавляют:

паспортные данные и РНУКНП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

справки ВПЛ всех членов домохозяйства;

документы о родственных связях;

подтверждение отсутствия подходящего жилья на безопасной территории;

документы о повреждении или уничтожении предыдущего жилья;

документы, подтверждающие право на первоочередное получение дома;

письменное согласие людей, не являющихся родственниками, но планирующих проживать вместе с заявителем.

Практически это означает, что переселенцу не стоит просто ждать объявления о предоставлении домов. Нужно обращаться в органы местного самоуправления, военную администрацию или департамент социальной защиты общины, из которой человек эвакуировался, и выяснять, присоединился ли он к проекту.

Какие дополнительные обязанности возлагаются на семью ВПЛ?

Одним из условий участия в проекте является содействие экономической интеграции переселенцев в новую общину. Поэтому трудоспособные члены домохозяйства в течение трех месяцев после заселения должны либо трудоустроиться или зарегистрировать физическое лицо — предпринимателя, либо зарегистрироваться как безработные, либо совершить другие действия, подтверждающие их участие на рынке труда.

Невыполнение этого условия может послужить основанием для прекращения договора пользования жильем.

Есть ли уже дома от общин и где их искать

По состоянию на сентябрь 2026 года публичной общенациональной базы домов, доступных по программе, нет. Информацию приходится искать на сайтах общин, страницах военных администраций или непосредственно через органы местного самоуправления.

В то же время, отдельные общины лишь сообщали о подготовке к участию в эксперименте: речь шла о создании комиссий, которые должны заниматься поиском и проверкой потенциальных домов. В то же время публичная информация о завершенных покупках жилья по этой программе пока отсутствует.

В целом общины находятся в основном на этапе поиска потенциальных участников и определения жилищного фонда.

Публичная информация о завершенных покупках жилья по этой программе пока отсутствует

Например, Николаевская городская военная администрация проводит предварительный опрос ВПЛ о готовности переехать в сельскую местность. Вместе с этим там особо подчеркивают, что заполнение анкеты не является заявлением на получение жилья и не гарантирует его предоставления.

В Краматорске также собирали информацию о переселенцах, заинтересованных в проживании в селе.

В Запорожской области ВПЛ рекомендуют обращаться в органы местного самоуправления и областной департамент социальной защиты, чтобы узнать о возможности участия.

Таким образом, отдельные общины уже начали подготовительную работу, однако централизованного перечня доступных домов пока нет. ВПЛ приходится самостоятельно обращаться к конкретным общинам и выяснять, участвуют ли они в программе, имеют ли соответствующие объекты и как можно подать заявку.

Почему программа реализуется медленно и что о ней думают ВПЛ

На первый взгляд программа имеет очевидную логику: в селах есть пустые дома, а переселенцам нужно жилье. Однако на практике у программы есть ряд ограничений: жилье не переходит в собственность переселенца, количество домов ограничено, а единого реестра доступных объектов нет.

Общины ищут дома самостоятельно, а владельцы не имеют одной понятной площадки, где могли бы предложить недвижимость для продажи в рамках программы.

Но самый главный барьер, делится Светлана из временно оккупированного Лисичанска, это лимит в 500 тыс. грн, который может быть недостаточным для покупки дома в общинах, где недвижимость подорожала.

«Мы из Лисичанска, наш город в 2022 году очень быстро попал в оккупацию. Тогда было очень страшно и неизвестно, куда дойдет российская армия, поэтому нам хотелось уехать как можно дальше, но не за границу. Так мы оказались под Ужгородом. И я вам скажу, что сейчас здесь такие цены, что даже в селе за эти деньги трудно что-то найти. Дешевые объекты, конечно, есть, но они непригодны для проживания здесь и сейчас, требуют ремонта или не отвечают требованиям по коммуникациям и документам», — говорит женщина и добавляет, что эта программа не стоит того, чтобы ради дома, который не будет твоим, снова куда-то переезжать и искать село, где ты вложишься в бюджет.

Более того, замечает Светлана, переселенцы могут быть готовы переехать в сельскую местность, но не в любое село. Важно наличие работы, школы, детсада, амбулатории, транспорта, магазинов и стабильного интернета.

Дом не становится собственностью семьи

Для многих переселенцев это главный недостаток. Человек может тратить средства на обустройство дома, ремонт, отопление или подворье, но не получает права собственности на недвижимость.

Переселенец из Дружковки, который самостоятельно приобрел дом в селе Тернопольской области, рассказал, что именно возможность вкладывать деньги в собственное жилье была для его семьи принципиальной.

В то же время, он признал, что даже недорогой сельский дом может потребовать значительных затрат на его обустройство.

Недостаток информации о программе

Еще одной из проблем программы на старте стала коммуникация вокруг нее. ВПЛ могут претендовать на жилье, однако не имеют единого места, где могли бы узнать понятную инструкцию по участию. Поэтому информация фактически рассеяна между сайтами общин, военных администраций и местными объявлениями.

Эту проблему подтверждает и переселенка, с которой удалось пообщаться для этого материала. По ее словам, интерес к программе среди ВПЛ есть, но не хватает четкого понимания, как она работает, где те дома искать и куда именно обращаться, чтобы воспользоваться возможностью.

«Общины должны были предложить такие объекты, но новостей о том, что кто-то из ВПЛ уже получил такое жилье, я еще нигде не видела. Я думаю, многие ВПЛ интересуются вопросом жилья и, наверное, этой программой, но не понимают, как она действует и где искать те дома, а главное, кто это должен делать.

То есть выходит, что программа формально запущена, но для человека отсутствует простой маршрут — где посмотреть доступные дома, кто формирует список претендентов, кто отвечает за проверку принадлежности критериям жилья и найдет ли вообще община соответствующий дом.

На данный момент программа больше похожа действительно на эксперимент, чем на действенный инструмент решения вопроса с доступом ВПЛ к жилью.