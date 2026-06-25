Ваучер есть, квартиры нет: почему переселенцам трудно купить жилье Сегодня 09:50 — Недвижимость

Почему за ваучер тяжело купить жилье

Сегодня официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) имеют более 4,6 млн украинцев — это около 12% населения страны, свидетельствуют данные исследования Киевской школы экономики (KSE).

Массовое перемещение населения остается одним из самых больших социальных вызовов для государства, а вопрос жилья — главная проблема для миллионов людей, которые лишились своего жилья из-за российской агрессии.

В последние годы правительство искало различные механизмы для преодоления этого вызова — от льготного кредитования и программ государственных фондов до муниципальных инициатив. В конце 2025 года к ним добавился новый инструмент — жилищный ваучер для отдельных категорий переселенцев.

Что такое жилищный ваучер

С декабря 2025 года в Украине в рамках инициативы « єВідновлення » заработала программа «Жилье для ВПЛ с временно оккупированных территорий». То есть переселенцы с оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, получили возможность претендовать на жилищный ваучер.

Жилищный ваучер — государственный документ, подтверждающий готовность государства профинансировать приобретение жилья на сумму до 2 млн гривен. Ваучер можно использовать для покупки квартиры или дома на первичном или вторичном рынке, инвестирования в строительство или в качестве первого взноса по ипотеке. Фактически впервые государство предложило не кредит и не частичную компенсацию, а безвозвратную помощь на приобретение собственного жилья.

Подать заявку можно через приложение «Дія», пройти соответствующую проверку и встать в электронную очередь на получение финансирования для приобретения жилья. После подтверждения финансирования заявитель получает 60 дней для поиска жилья и заключения договора. На первый взгляд программа выглядит как существенный шаг вперед, однако уже в первые месяцы ее реализации стало очевидно, что наличие ваучера не гарантирует фактического приобретения жилья.

Спрос на программу оказался значительным: по состоянию на начало июня 2026 года подано более 37,5 тыс. заявок, положительные решения приняты для около 31,5 тыс. заявителей. В то же время, фактическое финансирование получили всего лишь 3296 семей на общую сумму около 6,6 млрд грн.

Приведенные показатели свидетельствуют о ключевой проблеме программы: потребность в жилье существенно превышает возможности государственного финансирования.

Ваучер не для всех

В то же время, еще до вопроса финансирования возникает другая проблема — ваучерная программа охватывает не всех внутренне перемещенных лиц. Право на получение жилищных сертификатов имеют только переселенцы с временно оккупированных территорий, которые одновременно являются участниками боевых действий или имеют инвалидность, полученную в результате войны.

В то же время значительная часть граждан, выехавших из Донецкой и Луганской областей или Автономной Республики Крым после начала российской агрессии в 2014 году, но не имеющих соответствующего статуса, остается вне программы.

Многие не имеют возможности получить ваучер на покупку жилья

"Есть категория ВПЛ, которые не отнесены никуда. Я переселенец еще с 2014 года. Нас даже нет в общинах. Обращался в Луганскую областную администрацию, но не смог воспользоваться действующими программами поддержки. Мне даже выдали справку о том, что я не могу сменить паспорт, потому что меня нет в реестрах. И это действительно существует", — говорит переселенец из Луганщины Алексей.

По его словам, именно программы Госмолодежилья стали для него единственной реальной возможностью приобрести жилье: «Не вытяну кредит, который предлагают другие программы. Даже „єОселю“. Когда семь лет назад зарегистрировался в программе Госмолодежилья, то уже и забыл об этом. А когда мне позвонили по телефону, был невероятно счастлив. Для таких людей, как мы, это фактически единственный шанс».

Ваучер есть — жилья нет

В то же время, даже для тех внутренне перемещенных лиц, которые получили право на ваучер, процесс приобретения собственного жилья часто оказывается значительно сложнее, чем предполагалось.

Одной из ключевых проблем является реакция рынка недвижимости. По словам представительницы одного из столичных агентств недвижимости, часть продавцов отказывается от заключения сделок после того, как узнает об использовании покупателем государственного ваучера. Остальные соглашаются на такие условия, однако повышают стоимость жилья. Причины такого поведения разные.

Во-первых, программа предусматривает исключительно безналичную форму расчета. Некоторые владельцы недвижимости избегают получения значительных сумм на банковские счета, поскольку это может повлиять на объем получаемых ими социальных выплат и предпочитают наличные расчеты, что программой не предусмотрено.

Во-вторых, часть продавцов опасается валютных рисков в период проведения транзакций, особенно ввиду возможных задержек и ограничений банковских операций.

В-третьих, имеющийся и психологический фактор: государственные программы часто ассоциируются с бюрократическими процедурами, задержками и риском срыва сделки на завершающем этапе. В результате, некоторые продавцы заранее повышают цену для покупателей, использующих ваучер, компенсируя, как они это формулируют, дополнительные «организационные сложности».

Впрочем, еще более значительным вызовом остается несоответствие размера ваучера рыночной стоимости жилья.

В Киеве, Львове и других относительно безопасных регионах даже однокомнатные квартиры зачастую стоят более 2 млн грн. Для большинства переселенцев альтернативой становится приобретение жилья в прифронтовых или менее безопасных регионах, где стоимость недвижимости соответствует размерам государственной поддержки.

Однако после вынужденного перемещения многие не готовы к повторному риску смены места жительства из соображений безопасности.

«Если говорить о Киеве или ближайших пригородах с нормальной транспортной доступностью, то за 2 млн гривен найти квартиру очень сложно. Такие объекты есть, но обычно требуют существенного ремонта или расположены в отдаленных районах. Большинство переселенцев ищут жилье в безопасных районах с нормальной инфраструктурой, а там цены значительно выше», — поясняет Олена.

Очень трудно приобрести жилье за ​​ваучер в больших городах

Еще один системный недостаток программы — всего 60 дней на использование сертификата.

За это время необходимо найти квартиру, проверить документы, договориться с продавцом, оформить сделку и пройти все бюрократические процедуры. На практике этого зачастую недостаточно. Особенно если человек, как в случае военнослужащих, находится далеко от места будущей покупки или сталкивается с продавцами, которые не хотят работать с государственными программами. В результате люди, не успевающие воспользоваться средствами в отведенный срок, упускают возможность, а деньги возвращаются в программу и переходят следующими в очереди. То есть проблема никуда не исчезает — она только откладывается.

Даже в случае, если внутренне перемещенному лицу удается найти жилье, достичь договоренности с продавцом и соблюсти определенные сроки, это еще не гарантирует успешного завершения сделки. Дополнительная проблема — существенное отставание объемов финансирования программы от фактического спроса.

Несмотря на значительное количество поданных заявок и принятых положительных решений, фактическое финансирование получает лишь незначительная часть заявителей. В результате формируется ситуация, при которой программа формально функционирует: граждане проходят проверки, получают подтверждение права на пособие и встают в очередь, однако реальных финансовых ресурсов для ее реализации недостаточно.

В результате значительное количество переселенцев в течение длительного времени остается в состоянии неопределенности: формальное право на получение жилья существует, однако возможность его фактической реализации отсутствует.

Проблему подтверждают и правозащитники, сопровождающие переселенцев при подаче заявок. Например, человек, который подался в первый день после открытия бронирования, находился примерно на 9000-м месте в очереди, а денег хватило всего на три тысячи человек, рассказывает главный координатор общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

По ее словам, нынешний механизм финансирования не позволяет удовлетворить даже существующую часть спроса. Первый транш для реализации программы был сформирован за счет неиспользованных средств общин с временно оккупированных территорий.

В то же время, дальнейшие источники финансирования пока остаются неопределенными.

«Слышали разные предположения, что новое финансирование может появиться осенью, возможно, в октябре. Но официальной информации пока нет», — говорит Артемчук.

По ее мнению, без привлечения международных партнеров и донорских средств обеспечить программу финансированием в масштабах, в которых нуждаются переселенцы, будет крайне сложно. Именно поэтому сегодня для многих ВПЛ главной проблемой является не только получить право на жилищный ваучер, но и дождаться реальных средств для его реализации.

Есть ли альтернатива?

На этом фоне особое значение приобретают программы Госмолодежилья.

За 2021−2025 годы учреждение привлекло более 125 млн евро международной помощи от немецкого государственного банка развития — Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Банка развития Совета Европы и Международной организации по миграции (МОМ). Только в 2025 году жильем была обеспечена 921 семья.

Для многих переселенцев это не просто кредитная программа, а возможность окончательно интегрироваться в новое общество.

Людмила, которая получила квартиру в рамках программы «Семья военных», говорит, что собственное жилье дало ее семье больше, чем просто крыша над головой.

«Для меня главное — это прописка. Мы из Мариуполя. Когда у тебя есть собственная квартира, когда у тебя и у ребенка есть регистрация, ты начинаешь чувствовать, что наконец-то дома. Тогда уже можно думать о будущем, о детях, о своей жизни дальше», — говорит она.

По ее словам, среди многих военных семей именно программы Госмолодежьжилья пользуются наибольшим доверием.

Именно поэтому критику вызвала инициатива по передаче имущественного комплекса Госмолодежьжилья в сферу управления Укрфинжилья, поскольку это угроза того, что социально ориентированный инструмент может быть постепенно заменен рыночной логикой, где главными критериями станут платежеспособность и банковские требования.

Выводы

Итак, сегодня Украина официально предлагает ВПЛ целый арсенал жилищных инструментов: єОселя (льготная ипотека под 7% на первые 10 лет, для определенных категорий — 3%), Госмолодежьжилье (кредиты под 3%), «Власний дім» (кредиты под 3% на жилье в сельской местности), субсидии на аренду, социальное жилье и, собственно, жилищные ваучеры. Но на практике большинство этих программ либо финансово недоступны, либо охватывают слишком узкие категории людей, либо просто не имеют достаточного финансирования.

Ипотека «еОселя» требует первого взноса в 20% стоимости жилья — для людей, которые лишились жилья, сбережений и часто начинают жизнь с нуля, это нередко становится непреодолимой преградой.

Жилищные ваучеры доступны только отдельным категориям переселенцев — участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны. Люди постарше фактически лишены возможности воспользоваться кредитными программами, ведь банки оценивают их способность погасить заем до выхода на пенсию.

Вне большинства действующих механизмов поддержки остаются также многие переселенцы с 2014 года и выходцы с временно оккупированных территорий, которые годами сталкиваются с проблемами регистрации и доступа к государственным сервисам.

На этом фоне жилищный ваучер на 2 млн грн стал важным шагом государства навстречу переселенцам. Однако первые месяцы его работы показали, что даже право на пособие не гарантирует возможности приобрести жилье. Кому-то не хватает суммы сертификата, кто-то не успевает найти квартиру за отведенные 60 дней, а тысячи людей вообще не могут дождаться финансирования из-за нехватки денег в программе.

Поэтому главный вопрос сегодня состоит не только в создании новых жилищных инструментов, но и в сохранении и развитии тех механизмов, которые уже доказали свою эффективность для наиболее уязвимых категорий переселенцев. Ведь для миллионов украинцев жилье — это не просто квадратные метры, а возможность, наконец, перестать быть временным жителем, почувствовать себя дома, планировать будущее, воспитывать детей и строить жизнь в Украине.

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