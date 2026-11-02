ПАРТНЕРСКАЯ Инвестиции в недвижимость от 1 000 грн: S1 REIT открыла продажу сертификатов нового фонда S1 Позняки Сегодня 16:20 — Недвижимость Добавьте Finance.ua в избранные источники Google

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