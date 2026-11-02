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Инвестиции в недвижимость от 1 000 грн: S1 REIT открыла продажу сертификатов нового фонда S1 Позняки
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