В Украине разрешат приватизацию поврежденного аварийного жилья

Верховная Рада рассмотрит законопроект № 6012, который предусматривает разблокирование приватизации квартир и домов, признанных аварийными в результате российской агрессии. Это позволит гражданам оформить право собственности и получить компенсации за восстановленное жилье.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Ежегодной жилищной конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам нужны простые для понимания и финансового обеспечения механизмы. Чтобы военнослужащий, защищающий наше государство, был уверен в будущем своей семьи. Чтобы учителя и врачи могли позволить себе приобрести квартиру или арендовать жилье. Чтобы ВПЛ могла не просто получить временный приют, но и найти место в общине, где она сможет работать, воспитывать детей и строить будущее», — заявил Стефанчук.

Что предполагает законопроект

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О приватизации государственного жилищного фонда».

В частности, предлагается разрешить приватизировать жилые помещения, которые из-за боевых действий и российской агрессии приобрели аварийное состояние (при наличии соответствующего отчета или акта обследования), несмотря на общий запрет на приватизацию аварийного жилья. Ожидается, что это урегулирует ситуацию, когда наниматели неприватизированных квартир из-за отсутствия официального права собственности не могут получить компенсацию за поврежденные или уничтоженные объекты.

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По словам Стефанчука, из-за отсутствия механизма надлежащего оформления права собственности на такие объекты возникают правовые препятствия для получения государственной помощи людьми, потерявшими имущество.

Спикер подчеркнул, что правительство и парламент должны совместно сформировать системную модель перехода от временного размещения переселенцев к постоянным жилищным решениям, а работу государственных органов следует оценивать по количеству семей, реально решивших жилищный вопрос путем покупки или аренды по посильной цене.

Какие жилищные программы будут финансироваться в 2027 году

Стефанчук напомнил, что приняв в прошлом году закон об основных началах жилищной политики взамен советского жилищного кодекса, парламент обновил основы реализации права на жилье.

Кроме того, 16 сентября был принят закон о секьюритизации и облигациях с покрытием для привлечения инвестиций в долгосрочную ипотеку.

По словам главы Верховной Рады, в проекте государственного бюджета на 2027 год на жилищную политику предусмотрено 84,9 млрд грн, что на 33 млрд грн больше, чем в 2025 году.

В частности, финансирование планируется направить на следующие программы и потребности: