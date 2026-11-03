Госбюджет уже недополучил больше средств, чем прогнозировалось за год

По итогам января-октября 2026 года доходы общего фонда государственного бюджета Украины оказались на 73,7 млрд грн меньше запланированных. Ранее правительство прогнозировало, что за весь год недопоступления будут составлять около 70 млрд грн.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады, народный депутат Роксолана Пидласа.

Доходы госбюджета отстают от плана

За 10 месяцев 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2 трлн грн без учета международных грантов. Отставание от плана за отчетный период составляет 73,7 млрд грн.

Более трех четвертей из которых (56,2 млрд грн) не поступили именно в августе-октябре 2026 года. Основные причины — интенсификация российских ударов по бизнесу и заблокированные морские порты.

Основными источниками наполнения общего фонда госбюджета остаются:

импортный НДС — 548,7 млрд грн;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 287 млрд грн. В эту сумму входит военный сбор за первое полугодие 2026 года. С июля его зачисляют в специальный фонд и направляют исключительно на денежное довольствие военнослужащих ВСУ;

НДС с произведенных в Украине товаров — 280,2 млрд грн (после вычета возмещенного НДС);

налог на прибыль — 278,4 млрд грн;

средства Национального банка Украины — 146,1 млрд грн;

импортный акциз — 152,8 млрд грн;

внутренний акциз — 100,8 млрд грн;

дивиденды и часть чистой прибыли хозяйственных организаций — 58,9 млрд грн;

ввозная пошлина — 53,8 млрд грн;

рентная плата — 49,2 млрд грн.

По каким налогам бюджет перевыполнил план

По отдельным источникам поступлений зафиксировано перевыполнение плановых показателей. Больше дополнительных средств обеспечили:

налог на прибыль предприятий на 32,9 млрд грн, или 13,4% больше плана;

НДФЛ на 5,9 млрд грн, или 2,1%;

импортный акциз на 4,7 млрд грн, или 3,2%;

рентная плата на 1,9 млрд грн, или 4%.

В то же время, по ряду основных бюджетообразующих налогов и сборов плановые показатели не выполнены. Наибольшее отставание зафиксировано по следующим поступлениям:

импортный НДС — 47,5 млрд грн, или 8% от плана;

НДС по производимым в Украине товарам — 44,7 млрд грн, или 13,7%;

внутренний акциз — 29,8 млрд грн, или 22,8%;

дивиденды и часть чистой прибыли хозяйственных организаций — 9 млрд грн, или 13,3%;

ввозная пошлина — 1 млрд грн, или 1,9%.

В целом самые большие налоги и сборы не выполнены на 132 млрд грн (от плана на 10 месяцев), частично такое недовыполнение нивелируется получением сверх плана налога на прибыль, НДФЛ и других.

Сколько международной помощи и средств от ОВГЗ получил бюджет

В январе-октябре этого года на проведение расходов по общему фонду госбюджета использовано более 25 млрд долларов международной помощи.

От размещения ОВГЗ на финансирование общего фонда госбюджета за 10 месяцев 2026 направлено 387,9 млрд грн. За октябрь прирост почти в 26 млрд грн.

На что государство направляет бюджетные средства

Самыми большими направлениями расходов общего фонда государственного бюджета с начала 2026 года стали:

оборона — 2,2 трлн грн, или 60,3% всех расходов общего фонда;

погашение внутреннего и внешнего долга — 487,4 млрд грн;

социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 380,5 млрд грн;

обслуживание внутреннего и внешнего долга — 305,8 млрд грн;

программа медицинских гарантий и скрининг здоровья — 161 млрд грн;

заработные платы учителей школ (образовательная субвенция и доплаты педагогам) — 130,4 млрд грн;

базовая и дополнительные дотации — 52,8 млрд грн.