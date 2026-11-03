Госбюджет уже недополучил больше средств, чем прогнозировалось за год
Доходы госбюджета отстают от плана
- импортный НДС — 548,7 млрд грн;
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 287 млрд грн. В эту сумму входит военный сбор за первое полугодие 2026 года. С июля его зачисляют в специальный фонд и направляют исключительно на денежное довольствие военнослужащих ВСУ;
- НДС с произведенных в Украине товаров — 280,2 млрд грн (после вычета возмещенного НДС);
- налог на прибыль — 278,4 млрд грн;
- средства Национального банка Украины — 146,1 млрд грн;
- импортный акциз — 152,8 млрд грн;
- внутренний акциз — 100,8 млрд грн;
- дивиденды и часть чистой прибыли хозяйственных организаций — 58,9 млрд грн;
- ввозная пошлина — 53,8 млрд грн;
- рентная плата — 49,2 млрд грн.
По каким налогам бюджет перевыполнил план
- налог на прибыль предприятий на 32,9 млрд грн, или 13,4% больше плана;
- НДФЛ на 5,9 млрд грн, или 2,1%;
- импортный акциз на 4,7 млрд грн, или 3,2%;
- рентная плата на 1,9 млрд грн, или 4%.
- импортный НДС — 47,5 млрд грн, или 8% от плана;
- НДС по производимым в Украине товарам — 44,7 млрд грн, или 13,7%;
- внутренний акциз — 29,8 млрд грн, или 22,8%;
- дивиденды и часть чистой прибыли хозяйственных организаций — 9 млрд грн, или 13,3%;
- ввозная пошлина — 1 млрд грн, или 1,9%.
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На что государство направляет бюджетные средства
- оборона — 2,2 трлн грн, или 60,3% всех расходов общего фонда;
- погашение внутреннего и внешнего долга — 487,4 млрд грн;
- социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 380,5 млрд грн;
- обслуживание внутреннего и внешнего долга — 305,8 млрд грн;
- программа медицинских гарантий и скрининг здоровья — 161 млрд грн;
- заработные платы учителей школ (образовательная субвенция и доплаты педагогам) — 130,4 млрд грн;
- базовая и дополнительные дотации — 52,8 млрд грн.
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