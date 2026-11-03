Какую зарплату получали чиновники и судьи в сентябре 2026 года

Министерство финансов Украины продолжает обеспечивать прозрачность и открытость использования бюджетных средств, в частности в сфере оплаты труда в государственном секторе (кроме сектора безопасности и обороны).

На основе данных, полученных от государственных органов, Минфин системно обновляет аналитический инструмент — дашборд по оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти. Инструмент обновляется ежемесячно.

Об этом сообщает Урядовый портал.

Какое количество работников

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в сентябре 2026 составила 165,4 тыс. человек ( на 1,2 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Из них:

108,4 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами),

23 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях,

34 тыс. человек — в органах судебной власти.

Средний уровень зарплаты

Средний уровень начисленной заработной платы в сентябре для работников центральных органов исполнительной власти составил 63,88 тыс. грн. (на 4,8 тыс. грн. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой пособия на оздоровление.

ТОП-15 госорганов центрального уровня по показателям средней зарплаты в сентябре 2026 года входят:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 105,8 тыс. грн; Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99,5 тыс. грн; Аппарат Верховной Рады Украины — 96,8 тыс. грн; Министерство социальной политики, семьи и единства Украины — 96,3 тыс. грн; Антимонопольный комитет Украины — 94,3 тыс. грн.

Следует отметить, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Зарплаты судей

Среднее начисленное судейское вознаграждение судей высших судебных органов в сентябре 2026 года составляло:

Конституционный Суд — 586,9 тыс. грн; Верховный Суд — 332 тыс. грн; Высшая квалификационная комиссия судей — 296,3 тыс. грн; Высший совет правосудия — 293,3 тыс. грн; Высший антикоррупционный суд — 290,3 тыс. грн.

Ранее мы писали , что задекларировали чиновники за 2025 год.

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило оценку рисков деклараций, поданных за 2025 год. По результатам анализа чиновники задекларировали наличные почти в 90 валютах мира, криптовалюту на почти 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн.