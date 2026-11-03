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Какую зарплату получали чиновники и судьи в сентябре 2026 года

Казна и Политика
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Какую зарплату получали чиновники и судьи в сентябре 2026 года
Какую зарплату получали чиновники и судьи в сентябре 2026 года
Министерство финансов Украины продолжает обеспечивать прозрачность и открытость использования бюджетных средств, в частности в сфере оплаты труда в государственном секторе (кроме сектора безопасности и обороны).
На основе данных, полученных от государственных органов, Минфин системно обновляет аналитический инструмент — дашборд по оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти. Инструмент обновляется ежемесячно.
Об этом сообщает Урядовый портал.

Какое количество работников

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в сентябре 2026 составила 165,4 тыс. человек ( на 1,2 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Из них:
  • 108,4 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами),
  • 23 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях,
  • 34 тыс. человек — в органах судебной власти.
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Средний уровень зарплаты

Средний уровень начисленной заработной платы в сентябре для работников центральных органов исполнительной власти составил 63,88 тыс. грн. (на 4,8 тыс. грн. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).
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Сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой пособия на оздоровление.
ТОП-15 госорганов центрального уровня по показателям средней зарплаты в сентябре 2026 года входят:
  1. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 105,8 тыс. грн;
  2. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99,5 тыс. грн;
  3. Аппарат Верховной Рады Украины — 96,8 тыс. грн;
  4. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины — 96,3 тыс. грн;
  5. Антимонопольный комитет Украины — 94,3 тыс. грн.
Следует отметить, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Зарплаты судей

Среднее начисленное судейское вознаграждение судей высших судебных органов в сентябре 2026 года составляло:
  1. Конституционный Суд — 586,9 тыс. грн;
  2. Верховный Суд — 332 тыс. грн;
  3. Высшая квалификационная комиссия судей — 296,3 тыс. грн;
  4. Высший совет правосудия — 293,3 тыс. грн;
  5. Высший антикоррупционный суд — 290,3 тыс. грн.
Ранее мы писали, что задекларировали чиновники за 2025 год.
Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило оценку рисков деклараций, поданных за 2025 год. По результатам анализа чиновники задекларировали наличные почти в 90 валютах мира, криптовалюту на почти 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн.
Наибольшие объемы наличных денег декларанты и члены их семей традиционно хранят в национальной валюте — гривне. Среди иностранных валют безоговорочными лидерами остаются доллар США и евро. В то же время декларации также содержат сведения о наличных деньгах почти в 90 валютах мира.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплата
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