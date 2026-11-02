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В защиту критической инфраструктуры нужно еще 60 млрд грн

Казна и Политика
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Для завершения работ по строительству инженерной защиты и следующей очереди укрытий для объектов критической инфраструктуры Украине требуется дополнительно около 60 млрд грн.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, передают Українські новини.
По его словам, в государственном бюджете на 2026 год на мероприятия по повышению устойчивости предусмотрено 67,6 млрд грн. Освоено почти 70% этой суммы, однако для полного выполнения запланированных работ необходимо дополнительное финансирование.

Как продвигается строительство защиты критической инфраструктуры

В настоящее время инженерную защиту возводят на 601 объекте, в том числе на крупных электроподстанциях, а также на объектах тепло- и водоснабжения.
Общая готовность работ оценивается в 72%, на их выполнение было направлено 47 млрд грн.
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Строители уже построили 109 защитных сооружений, в ноябре планируют завершить еще 134, а в декабре — ввести в эксплуатацию 197 объектов.
В Киеве возведение защиты продолжается на 14 объектах со средней готовностью 82%, тогда как объекты под ответственностью центральной власти готовы к зиме на 86%.

Распределенная генерация и водоснабжение

Параллельно Министерство продолжает развитие распределенной тепловой генерации. В работе находятся 343 объекта общей проектной мощностью почти 3,2 ГВт, на что выделено 13,5 млрд грн.
В ближайшие месяцы ожидается запуск около 1,5 ГВт мощностей, а в первом квартале 2027 года запланирован ввод еще 800 МВт.
Кроме того, в 14 областях реализуют 30 проектов в сфере водоснабжения с бюджетом 4,5 млрд грн, которые обеспечат качественной питьевой водой 10 миллионов граждан.
Резервные мощности электропитания коммунальных предприятий уже превысили 1 ГВт при общей потребности в 1,4 ГВт.
По материалам:
Українські Новини
БюджетЭнергетика
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