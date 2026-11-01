Дробление бизнеса на ФЛП и злоупотребление с гуманитарной помощью: правительство готовит изменения

Кабинет Министров ужесточает меры по детенизации экономики совместно с правоохранительными органами, налоговой и таможенной службами. В рамках Межведомственной рабочей группы определили дальнейшие шаги, а ответственные органы получили необходимые поручения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Одно из направлений работы — изменения в таможенном оформлении гуманитарной помощи, которые должны предотвратить возможные злоупотребления.
«Гуманитарная помощь должна быстро поступать тем, кто в ней нуждается, а не становиться прикрытием для нелегального импорта», — подчеркнул глава правительства.
В ближайшее время будет определен обновленный обоснованный перечень товаров, к которым будут применяться изменения.
Контроль за рисковыми налогоплательщиками
Еще одно направление — усиление работы налоговой, таможенной службы и Бюро экономической безопасности с плательщиками, имеющими высокий уровень риска.
В центре внимания — схемы уклонения от налогообложения через искусственное дробление бизнеса. Крупные сети распределяют обороты между десятками и сотнями ФЛП и таким образом избегают уплаты НДС.
«Эту проблему должна решить правоохранительная система», — отметил Корецкий.
Цель мероприятий — обеспечить необходимые поступления в бюджет и равные и честные условия для бизнеса, который работает легально и поддерживает экономику страны в условиях войны.