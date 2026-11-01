Дробление бизнеса на ФЛП и злоупотребление с гуманитарной помощью: правительство готовит изменения

Кабинет Министров ужесточает меры по детенизации экономики совместно с правоохранительными органами, налоговой и таможенной службами. В рамках Межведомственной рабочей группы определили дальнейшие шаги, а ответственные органы получили необходимые поручения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Одно из направлений работы — изменения в таможенном оформлении гуманитарной помощи, которые должны предотвратить возможные злоупотребления.

«Гуманитарная помощь должна быстро поступать тем, кто в ней нуждается, а не становиться прикрытием для нелегального импорта», — подчеркнул глава правительства.

В ближайшее время будет определен обновленный обоснованный перечень товаров, к которым будут применяться изменения.

Контроль за рисковыми налогоплательщиками

Еще одно направление — усиление работы налоговой, таможенной службы и Бюро экономической безопасности с плательщиками, имеющими высокий уровень риска.

В центре внимания — схемы уклонения от налогообложения через искусственное дробление бизнеса. Крупные сети распределяют обороты между десятками и сотнями ФЛП и таким образом избегают уплаты НДС.

«Эту проблему должна решить правоохранительная система», — отметил Корецкий.