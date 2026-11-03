Дефицит текущего счета Украины в сентябре сократился до $2 млрд

В сентябре Украина получила от международных партнеров $3,8 млрд грантовой помощи

В сентябре 2026 года дефицит текущего счета платежного баланса Украины составил $2 млрд. В сентябре прошлого года он достиг $2,9 млрд. Основной причиной сокращения стало увеличение грантовой помощи от международных партнеров.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

Как грантовая помощь повлияла на дефицит

В сентябре Украина получила от международных партнеров $3,8 млрд грантовой помощи. Годом ранее эта сумма составила $1,3 млрд.

С другой стороны, сокращение дефицита текущего счета тормозилось существенным ростом импорта товаров и уменьшением их экспорта.

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит текущего счета в сентябре составил $5,7 млрд. В сентябре 2025 года этот показатель равнялся $4,2 млрд.

За январь-сентябрь 2026 года дефицит текущего счета составил $17 млрд против $23,2 млрд за аналогичный период в прошлом году.

Без учета реинвестированных доходов и грантов ситуация была иной: дефицит за девять месяцев составил $43,4 млрд, тогда как за январь-сентябрь 2025 года — $29,8 млрд.

Экспорт товаров сократился, импорт вырос

Экспорт товаров сократился на 7,4% (в августе 2026 года на 19%), тогда как их импорт вырос на 17,9% (в августе 2026 года — на 22,3%).

По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт и импорт товаров увеличился на 16,2% и 9,2% соответственно.

Платежный баланс и международные резервы

Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом в 0,6 млрд долларов (в сентябре 2025 года профицит составил 0,4 млрд долларов).

Чистые выплаты Международному валютному фонду составили 0,3 млрд долларов (на уровне сентября прошлого года).