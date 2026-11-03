Украинский ИТ-экспорт принес $5 млрд: какие страны покупают больше всего услуг

В сентябре 2026 года Украина экспортировала ИТ-услуг на $552 млн. Это на $2 млн или 0,4% меньше, чем в августе. В то же время, по сравнению с сентябрем прошлого года поступления сократились на $5 млн, или 0,9%.

Об этом сообщает Львовский ИТ-Кластер со ссылкой на данные Национального банка.

«В третьем квартале экспорт ИТ-услуг составляет $1,67 млрд, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время в годовом измерении показатель остается выше, чем за аналогичный период 2025 года. По нашей оценке, общий объем экспорта компьютерных услуг в 2026 году составит около $6,73−6,83 млрд, что на 1,1−2,6% больше, чем в 2025 году», — комментирует руководитель департамента исследований Львовского ИТ Кластера Ярина Возняк.

По ее словам, это свидетельствует об умеренном росте, однако в условиях нестабильной динамики технологическому бизнесу важно более стратегически подходить к управлению расходами.

Как изменился ИТ-экспорт в третьем квартале

В целом, в этом году экспорт ИТ-услуг за третий квартал принес украинской экономике $1,67 миллиарда, что на 1,3% или $21 миллион больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время его показатели на 1,5% или $26 миллионов меньше, чем во втором квартале 2026 года.

За 9 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила 5,02 миллиарда долларов. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, что в долларовом эквиваленте составляет $154 миллиона.

Общая экспортная выручка от всех услуг Украины в сентябре 2026 года составила $1,407 миллиарда, что на $40 миллионов или на 2,93% больше по сравнению с августом.

Какие страны больше всего покупают украинские ИТ-услуги

В десятку стран, принесших Украине наибольшую выручку, традиционно вошли: Соединенные Штаты Америки, Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Эстония, Швейцария, Германия, Польша, Объединенные Арабские Эмираты.

В целом эти 10 стран обеспечили $4,05 миллиарда или 80,8% объемов экспортной выручки за ИТ-услуги за первые три квартала 2026 года.

5 стран с наибольшим приростом объема экспорта ИТ-услуг (в %) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года:

ОАЭ +22,8% (+$26 млн);

Эстония +18,1% (+$28 млн);

Кипр +11,4% (+$40 млн);

США +7,6% (+$130 млн);

Польша +7,2% ($10 млн).

5 стран, в которых больше сократился объем экспорта ИТ-услуг (в %) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: