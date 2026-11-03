0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинский ИТ-экспорт принес $5 млрд: какие страны покупают больше всего услуг

Казна и Политика
218
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Экспорт ИТ-услуг в сентябре сократился
Экспорт ИТ-услуг в сентябре сократился
В сентябре 2026 года Украина экспортировала ИТ-услуг на $552 млн. Это на $2 млн или 0,4% меньше, чем в августе. В то же время, по сравнению с сентябрем прошлого года поступления сократились на $5 млн, или 0,9%.
Об этом сообщает Львовский ИТ-Кластер со ссылкой на данные Национального банка.
«В третьем квартале экспорт ИТ-услуг составляет $1,67 млрд, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время в годовом измерении показатель остается выше, чем за аналогичный период 2025 года. По нашей оценке, общий объем экспорта компьютерных услуг в 2026 году составит около $6,73−6,83 млрд, что на 1,1−2,6% больше, чем в 2025 году», — комментирует руководитель департамента исследований Львовского ИТ Кластера Ярина Возняк.
По ее словам, это свидетельствует об умеренном росте, однако в условиях нестабильной динамики технологическому бизнесу важно более стратегически подходить к управлению расходами.
Украинский ИТ-экспорт принес $5 млрд: какие страны покупают больше всего услуг

Как изменился ИТ-экспорт в третьем квартале

В целом, в этом году экспорт ИТ-услуг за третий квартал принес украинской экономике $1,67 миллиарда, что на 1,3% или $21 миллион больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В то же время его показатели на 1,5% или $26 миллионов меньше, чем во втором квартале 2026 года.
Украинский ИТ-экспорт принес $5 млрд: какие страны покупают больше всего услуг
За 9 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила 5,02 миллиарда долларов. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, что в долларовом эквиваленте составляет $154 миллиона.
Общая экспортная выручка от всех услуг Украины в сентябре 2026 года составила $1,407 миллиарда, что на $40 миллионов или на 2,93% больше по сравнению с августом.

Какие страны больше всего покупают украинские ИТ-услуги

В десятку стран, принесших Украине наибольшую выручку, традиционно вошли: Соединенные Штаты Америки, Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Эстония, Швейцария, Германия, Польша, Объединенные Арабские Эмираты.
В целом эти 10 стран обеспечили $4,05 миллиарда или 80,8% объемов экспортной выручки за ИТ-услуги за первые три квартала 2026 года.
5 стран с наибольшим приростом объема экспорта ИТ-услуг (в %) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года:
  • ОАЭ +22,8% (+$26 млн);
  • Эстония +18,1% (+$28 млн);
  • Кипр +11,4% (+$40 млн);
  • США +7,6% (+$130 млн);
  • Польша +7,2% ($10 млн).
5 стран, в которых больше сократился объем экспорта ИТ-услуг (в %) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года:
  • Германия −16,4% (−$29 млн);
  • Израиль -4,0% (-$8 млн);
  • Мальта -3,7% (-$16 млн);
  • Швейцария -3,2% (-$6 млн);
  • Великобритания −3,1% (−$13 млн).
По материалам:
Finance.ua
ITЭкспорт
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems