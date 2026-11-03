НКЦБФР зарегистрировала первый публичный выпуск валютных корпоративных облигаций: почему это важно

НКЦБФР зарегистрировала выпуск корпоративных облигаций компании «Кернел-Трейд» (группа «Кернел») на 50 млн долларов США.

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Это первая на украинском рынке публичная эмиссия валютных корпоративных облигаций такого объема.

Согласно условиям выпуска, средства будут направлены на операционную деятельность:

60% - на закупку сельскохозяйственной продукции,

30% - на переработку масличных культур,

10% - на торговые, экспортные и логистические операции.

Почему этот выпуск важен для рынка

До сих пор крупные украинские компании в большинстве своем привлекали валютное финансирование за рубежом: через иностранные банки, еврооблигации или частные соглашения. Внутренний рынок капитала в таких операциях почти не участвовал.

Этот выпуск показывает, что привлекать валютные средства можно и в Украине, публично и на прозрачных условиях.

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Что это дает бизнесу

Еще один источник финансирования кроме кредитов и внешних заимствований. Для компаний, зарабатывающих в валюте, в том числе экспортеров, валютный долг означает меньший риск из-за колебаний курса.

Что это дает инвесторам. Новый инструмент в долларах США с известными условиями, доступный на бирже. До сих пор выбор валютных инструментов на внутреннем рынке был ограничен.

В чем особенность валютной эмиссии

Номинал, проценты и погашение таких облигаций определены в долларах США. Для инвестора это означает, что вложенные денежные средства не зависят от курса гривны. В то же время ставка по валютным инструментам обычно ниже, чем по гривневым.

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Есть еще одна немаловажная деталь. Выплаты планируют производить в долларах США, если это будет разрешать действующее валютное законодательство.

В Украине во время военного положения действуют временные валютные ограничения, установленные постановлением Национального банка № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения». НБУ постепенно их смягчает, но правила могут меняться. Поэтому выплаты по облигациям будут производиться по правилам, которые будут действовать на момент выплаты.