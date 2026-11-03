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НКЦБФР зарегистрировала первый публичный выпуск валютных корпоративных облигаций: почему это важно

Фондовый рынок
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НКЦБФР зарегистрировала первый публичный выпуск валютных корпоративных облигаций: почему это важно
НКЦБФР зарегистрировала первый публичный выпуск валютных корпоративных облигаций: почему это важно
НКЦБФР зарегистрировала выпуск корпоративных облигаций компании «Кернел-Трейд» (группа «Кернел») на 50 млн долларов США.
Это первая на украинском рынке публичная эмиссия валютных корпоративных облигаций такого объема.
Согласно условиям выпуска, средства будут направлены на операционную деятельность:
  • 60% - на закупку сельскохозяйственной продукции,
  • 30% - на переработку масличных культур,
  • 10% - на торговые, экспортные и логистические операции.

Почему этот выпуск важен для рынка

До сих пор крупные украинские компании в большинстве своем привлекали валютное финансирование за рубежом: через иностранные банки, еврооблигации или частные соглашения. Внутренний рынок капитала в таких операциях почти не участвовал.
Этот выпуск показывает, что привлекать валютные средства можно и в Украине, публично и на прозрачных условиях.
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Еще один источник финансирования кроме кредитов и внешних заимствований. Для компаний, зарабатывающих в валюте, в том числе экспортеров, валютный долг означает меньший риск из-за колебаний курса.
Что это дает инвесторам. Новый инструмент в долларах США с известными условиями, доступный на бирже. До сих пор выбор валютных инструментов на внутреннем рынке был ограничен.

В чем особенность валютной эмиссии

Номинал, проценты и погашение таких облигаций определены в долларах США. Для инвестора это означает, что вложенные денежные средства не зависят от курса гривны. В то же время ставка по валютным инструментам обычно ниже, чем по гривневым.
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Есть еще одна немаловажная деталь. Выплаты планируют производить в долларах США, если это будет разрешать действующее валютное законодательство.
В Украине во время военного положения действуют временные валютные ограничения, установленные постановлением Национального банка № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения». НБУ постепенно их смягчает, но правила могут меняться. Поэтому выплаты по облигациям будут производиться по правилам, которые будут действовать на момент выплаты.
Ранее писали, что первые выпуски финансовых инструментов секьюритизации и облигаций с покрытием в Украине могут пройти уже в 2027 году. Финансовые учреждения предварительно заинтересовались использованием этих механизмов и рассматривают возможность включить соответствующие операции в свои планы на следующий год.
По материалам:
Finance.ua
Фондовая биржа
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