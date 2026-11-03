США разрешили Boeing сотрудничать с белорусской «Белавиа»

США сняли санкционные ограничения, препятствовавшие сотрудничеству американской авиастроительной компании Boeing с белорусским авиаперевозчиком «Белавиа». Это позволит белорусской компании напрямую закупать запчасти, комплектующие и программное обеспечение для самолетов, а также вести переговоры о приобретении новых лайнеров.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство «Белта» со ссылкой на генерального директора «Белавиа» Игоря Чергинца.

«Белавиа» сможет закупать запчасти для Boeing.

Ослабление ограничений позволит покупать запчасти, комплектующие и программное обеспечение для самолетов Boeing, уже имеющихся во флоте компании.

Кроме того, авиаперевозчик сможет начать переговоры о возможной закупке новых самолетов американского производителя.

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Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков заявил, что США выдали Boeing лицензию, позволяющую полноценно сотрудничать с «Белавиа».

Он также рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со специальным посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом обозначил ключевые вопросы для дальнейшего диалога между странами.