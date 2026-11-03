США разрешили Boeing сотрудничать с белорусской «Белавиа»
США сняли санкционные ограничения, препятствовавшие сотрудничеству американской авиастроительной компании Boeing с белорусским авиаперевозчиком «Белавиа». Это позволит белорусской компании напрямую закупать запчасти, комплектующие и программное обеспечение для самолетов, а также вести переговоры о приобретении новых лайнеров.
Об этом сообщает белорусское государственное агентство «Белта» со ссылкой на генерального директора «Белавиа» Игоря Чергинца.
«Белавиа» сможет закупать запчасти для Boeing.
Ослабление ограничений позволит покупать запчасти, комплектующие и программное обеспечение для самолетов Boeing, уже имеющихся во флоте компании.
Кроме того, авиаперевозчик сможет начать переговоры о возможной закупке новых самолетов американского производителя.
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Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков заявил, что США выдали Boeing лицензию, позволяющую полноценно сотрудничать с «Белавиа».
Он также рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со специальным посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом обозначил ключевые вопросы для дальнейшего диалога между странами.
По словам Рыбакова, переговоры продвигаются успешно, однако для выхода на новый уровень взаимодействия сторонам предстоит решить еще несколько вопросов.
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