Volkswagen зафиксировал рекордный ущерб

Volkswagen зафиксировал рекордный операционный ущерб на уровне 5,9 млрд евро в третьем квартале 2026 года. Причинами стали списание стоимости доли в Porsche и проблемы на китайском рынке.

Это крупнейший квартальный ущерб компании с конца 2015 года, когда она понесла значительные затраты из-за дизельного скандала Dieselgate.

Читайте также Audi инвестирует $4 млрд в завод в США и создаст 4500 рабочих мест

Автопроизводитель сталкивается с сокращением доходности и усилением конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. Китайские бренды не только потеснили Volkswagen на его прежнем ключевом рынке, но активно выходят на европейский рынок.

Читайте также Toyota отзывает более 220 тысяч автомобилей в США

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц заявил о необходимости фундаментально изменить бизнес-модель компании. Утвержденный в сентябре план реструктуризации предусматривает сокращение 100 000 рабочих мест в группе и закрытие четырех заводов в Германии. Руководство настаивает на быстром внедрении этих мер.

Особенно сложной остается ситуация в Китае, где покупатели все чаще выбирают местные марки с более доступными ценами и современными технологиями. Volkswagen пытается компенсировать замедление спроса увеличением экспорта из Китая и ускоренным запуском более доступных электромобилей в Европе. В то же время их производство обходится дороже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.