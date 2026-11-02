Volkswagen зафиксировал рекордный ущерб

Автопроизводитель сталкивается с сокращением доходности и усилением конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. Китайские бренды не только потеснили Volkswagen на его прежнем ключевом рынке, но активно выходят на европейский рынок.
Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц заявил о необходимости фундаментально изменить бизнес-модель компании. Утвержденный в сентябре план реструктуризации предусматривает сокращение 100 000 рабочих мест в группе и закрытие четырех заводов в Германии. Руководство настаивает на быстром внедрении этих мер.
Особенно сложной остается ситуация в Китае, где покупатели все чаще выбирают местные марки с более доступными ценами и современными технологиями. Volkswagen пытается компенсировать замедление спроса увеличением экспорта из Китая и ускоренным запуском более доступных электромобилей в Европе. В то же время их производство обходится дороже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Союзное предприятие Volkswagen в китайской провинции Аньхой остается убыточным. Компания рассчитывает, по меньшей мере, выйти на безубыточность этого бизнеса до 2030 года. Инвесторы также не исключают новых списаний активов, если ситуация в Китае и конкуренция с местными производителями не улучшатся.