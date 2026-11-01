Audi инвестирует $4 млрд в завод в США и создаст 4500 рабочих мест

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в Volkswagen Group, планирует вложить $4 млрд в строительство сборочного завода в американском штате Джорджия. Предприятие сможет выпускать до 200 тыс. кроссоверов в год, а реализация проекта предусматривает создание около 4500 рабочих мест.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в городе Мэйкон, сообщает Reuters.

Предполагается, что завод будет выпускать по 200 тыс. кроссоверов в год. Это будут модели Q7, Q8 и Q9. Начало строительства ожидается в следующем году, а начало производства в начале 2030-х годов. Инвестиции позволят создать около 4,5 тыс. рабочих мест.

Почему Audi инвестирует в американский рынок

«Этому решению предшествовали долгие месяцы тщательного планирования и активных переговоров. Если американский президент приглашает вас, вы принимаете это приглашение. Это требует уважения к администрации и стране, в которую мы инвестируем», — сказал журналистам главный исполнительный директор компании Гернот Делльнер.

По словам Делльнера, у компании более масштабные планы по развитию бизнеса в США.

«У нас гораздо более высокие амбиции относительно Audi в Америке. Соединенные Штаты — второй по величине премиальный рынок в мире, и сегодня мы не используем этот потенциал в полной мере. Теперь мы исправим ситуацию», — заявил топ-менеджер.

Как американские пошлины повлияли на Audi

Делльнер отказался сообщить, предусматривает ли сделка тарифные льготы для компании.

В прошлом году американские пошлины на импорт автомобилей, автокомпонентов, стали и алюминия обошлись ей примерно в 1,2 млрд евро. Все автомобили Audi на рынке США импортируются из Европы или Мексики.

Генеральный директор подчеркнул, что решение о строительстве завода не направлено против Германии.

«Германия остается основой Audi. Здесь мы разрабатываем автомобили. Здесь создаются наши технологии, и Джорджия не отнимет у нас в Германии ни одного заказа», — сказал он.

Впрочем, последнее слово в вопросе строительства завода будет за наблюдательным советом Volkswagen. Главный исполнительный директор VW Оливер Блюме назвал США одним из ключевых рынков с точки зрения прибыльного роста бизнеса, а завод Audi, по его словам, создаст для этого дополнительные условия.