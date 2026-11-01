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Porsche увеличила операционную прибыль в 43 раза, несмотря на падение продаж

Фондовый рынок
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Операционная прибыль за первые три квартала 2026 года составила €1,74 миллиарда
Операционная прибыль за первые три квартала 2026 года составила €1,74 миллиарда
Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche раскрыл финансовые подробности за первые девять месяцев 2026 года. Компания смогла ощутимо увеличить операционную прибыль по сравнению с предыдущим годом, в частности, благодаря уменьшению присутствия в Китае.

Как изменились финансовые показатели Porsche

Операционная прибыль за первые три квартала 2026 года составила €1,74 миллиарда против €40 миллионов в тот же период 2025 года. Такого результата немецкий автопроизводитель достиг даже несмотря на падение дохода от продаж с €26,86 млрд в 2025 году до €25,28 млрд в этом году.
Поставки автомобилей также упали на 16% - с 212 509 автомобилей в 2025 году до 178 532 в 2026 году. В то же время рентабельность продаж выросла до 6,9% с 0,2% в прошлом году. Porsche объясняет это сложными рыночными условиями и новой стратегией «Стоимость над количеством».
Porsche увеличила операционную прибыль в 43 раза, несмотря на падение продаж

Porsche сокращает присутствие в Китае

Главным регионом для производителя спортивных автомобилей является Северная Америка, где в течение девяти месяцев 2026 года продажи составили 56 088 автомобилей. В то же время положение в Китае остается сложным, особенно из-за растущей конкуренции от местных брендов, таких как BYD, Geely и Xiaomi. Там компания придает приоритет долгосрочному развитию бренда вместо краткосрочных продаж.
«Наше географически сбалансированное присутствие продаж продолжает обеспечивать устойчивость на разных рынках, — сказал Йохен Брекнер, главный финансовый директор Porsche. — Как вы знаете, мы значительно уменьшили наше присутствие в Китае. Это делает наш бизнес в целом менее зависимым от событий в этой сложной рыночной среде.»
По материалам:
mezha.media
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