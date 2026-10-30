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Фонд гарантирования завершил ликвидацию Банка Сич и прекратил выплаты вкладчикам

Фондовый рынок
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Вкладчикам Банка Сич выплатили 1,27 млрд грн
Вкладчикам Банка Сич выплатили 1,27 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидационную процедуру АО «Банк Сич» и прекратил выплату гарантированного возмещения вкладчикам. Соответствующее решение исполнительная дирекция Фонда приняла 29 октября 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
«В соответствии с предписаниями части третьей статьи 28 Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ Фонд гарантирования прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка», — говорится в сообщении.
Также согласно части третьей статьи 53 Закона с момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 29 октября 2026 выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «Банк Сич» и завершении ликвидационной процедуры банка.

Вкладчикам выплатили более 1,2 млрд грн

В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики АО «Банк Сич» получили 1 273 млн грн.
В Фонде также отметили, что требования кредиторов, не удовлетворенных во время ликвидационной процедуры и продажи имущества банка, на дату составления ликвидационного баланса считаются погашенными.
Кроме того, после утверждения ликвидационного баланса и отчета о выполнении ликвидационной процедуры, Фонд закрыл накопительный счет АО «Банк Сич». Поэтому реквизиты этого счета больше не действительны, а платежи на него не принимаются.
По материалам:
Finance.ua
ФГВФЛ
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