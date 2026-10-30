Фонд гарантирования завершил ликвидацию Банка Сич и прекратил выплаты вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидационную процедуру АО «Банк Сич» и прекратил выплату гарантированного возмещения вкладчикам. Соответствующее решение исполнительная дирекция Фонда приняла 29 октября 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«В соответствии с предписаниями части третьей статьи 28 Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ Фонд гарантирования прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка», — говорится в сообщении.

Также согласно части третьей статьи 53 Закона с момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 29 октября 2026 выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «Банк Сич» и завершении ликвидационной процедуры банка.

Вкладчикам выплатили более 1,2 млрд грн

В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики АО «Банк Сич» получили 1 273 млн грн.

В Фонде также отметили, что требования кредиторов, не удовлетворенных во время ликвидационной процедуры и продажи имущества банка, на дату составления ликвидационного баланса считаются погашенными.