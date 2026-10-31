Компания Apple наконец-то сделала то, от чего отказывалась более десяти лет, — представила MacBook Pro с сенсорным экраном.

Новинка получила OLED-дисплей, мощные процессоры M 5 Pro или M 5 Max и поддержку управления осязаниями.

Ранее Apple настаивала, что сенсорное управление не подходит ноутбукам Mac, однако теперь изменило свою позицию.

Об этом сообщает WIRED.

По словам генерального директора Apple Джона Тернуса, компания хотела добавить сенсорный экран так, чтобы это не ухудшило характеристики ноутбука. В частности, устройство не должно было стать толще или тяжелее. Достичь этого удалось благодаря развитию OLED-технологий, собственных процессоров и программного обеспечения. В результате Apple смогла реализовать сенсорное управление без отказа от привычных клавиатуры и трекпада.

Ранее в Apple считали, что управлять ноутбуком прикосновениями неудобно, ведь пользователю приходится постоянно тянуться к вертикальному экрану. Кроме того, MacOS создавалась для мыши и трекпада, а не для пальцев. Однако привычки пользователей изменились: люди все чаще взаимодействуют с сенсорными дисплеями смартфонов и планшетов и хотят иметь такую ​​же возможность на ноутбуках.

Чтобы сделать новую функцию более удобной, Apple изменила конструкцию шарнира дисплея, уменьшив его качание во время прикосновений, и усовершенствовала систему охлаждения. Интерфейс macOS также адаптирован к сенсорному управлению: некоторые кнопки и элементы меню увеличиваются, когда пользователь касается их пальцем. Сенсорный экран пригодится и во время профессиональной работы, включая редактирование видео и настройку звуковых дорожек.

Цена

Однако новый MacBook Pro будет далеко не бюджетным устройством. Цена 14-дюймовой модели стартует от 2899 долларов, а 16-дюймовой — от 3399 долларов.